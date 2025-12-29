Даже самые преданные любители кошек иногда задумываются о том, что «черный кот — к неудачам». Удивительно, что это суеверие сохраняется на протяжении веков. Но откуда оно взялось?

В эпоху расцвета древнего Египта (примерно 3000 год до н.э.) кошки пользовались особым уважением — их убийство каралось смертной казнью. Однако с ростом колдовства в Европе эта репутация была подорвана!

Черный — значит злой

Хотя черная окраска не ограничивается определенными породами, бомбейская кошка, вероятно, стала символом «несчастий». Большинство черных котов имеют золотисто-желтые глаза благодаря высокому содержанию меланина. Полностью черные кошки могут быть как самцами, так и самками, но у самцов этот окрас встречается значительно чаще. Так почему же эти пушистые создания стали ассоциироваться с неудачами?

Приносят ли черные коты несчастья

Считается, что связь между черными кошками и невезением возникла в XIII веке. Точные причины, по которым кошки стали ассоциироваться с дьяволом в Средние века, неизвестны, но вера в это была настолько сильной, что во время пандемии Черной смерти в 1348 году людей ловили и убивали. Ирония в том, что уничтожение кошек только усугубило распространение чумы, так как она передавалась через грызунов.

В XVI веке слухи о колдовстве охватили Европу, и черные кошки стали жертвами охоты, поскольку многие «ведьмы» забирали бродячих котов к себе домой. В какой-то момент люди начали верить, что это не просто «домашние любимцы», а сами ведьмы, превращенные в животных.

Черные кошки в народных поверьях

Черные кошки часто упоминаются в фольклоре. Например, шотландские легенды рассказывают о волшебном существе, напоминающем большого черного кота, известном как Кат Ши (cat-sìth). Считалось, что он способен похищать души умерших до того, как боги успевают их забрать. Эта вера привела к созданию ночных и дневных дозоров, называемых «Поздними поминками», для охраны тел перед погребением от злого кота.

Кстати, суеверие о том, что черный кот, переходящий дорогу, приносит несчастья, имеет разные трактовки в разных культурах! Например, в Германии считается, что кошка, идущая справа налево, предвещает плохие новости, в то время как движение слева направо — это хорошо.

Некоторые пираты также придерживались убеждений, связанных с движением кошек. Они верили, что если черная кошка приближается, это плохая примета, а если удаляется — хорошие новости. А если черная кошка заберется на корабль и затем уйдет, то следующая плавание будет трагичным!

Черные кошки и удача

В некоторых легендах черные кошки приносят удачу! В Англии в некоторых графствах до сих пор дарят черных котов невестам, чтобы эти животные благословили их брак.

В Японии черные кошки также считаются символами удачи, особенно для одиноких женщин, так как наличие черной кошки привлекает хороших поклонников.