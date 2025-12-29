Власти Мексики начали расследование причин схода с рельсов пассажирского поезда на юге страны. Не менее 13 погибших и десятки раненых, в том числе и крайне тяжело - таков предварительный итог железнодорожной катастрофы в Мексике.

Инцидент произошел в южном штате Оахака: там сошел c рельсов головной локомотив пассажирского поезда, на борту которого находилось 250 человек:

Начато расследование причин аварии. Среди возможных версий - неисправность поезда или путей, а также человеческий фактор.

Катастрофа произошла на ветке, которая была открыта в 2023 году в рамках проекта Интерокеанского коридора, нового маршрута, связывающего Тихий и Атлантический океан через территорию Америки.

По заявлению президента Мексики Клаудии Шейнбаум, представители властей выехали на место катастрофы для помощи пострадавшим и поддержки семей погибших.