Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Мексике потерпел крушение пассажирский поезд, есть жертвы 0 186

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
Euronews
Изображение к статье: В Мексике потерпел крушение пассажирский поезд, есть жертвы

Власти Мексики начали расследование причин схода с рельсов пассажирского поезда на юге страны. Не менее 13 погибших и десятки раненых, в том числе и крайне тяжело - таков предварительный итог железнодорожной катастрофы в Мексике.

Инцидент произошел в южном штате Оахака: там сошел c рельсов головной локомотив пассажирского поезда, на борту которого находилось 250 человек:

Начато расследование причин аварии. Среди возможных версий - неисправность поезда или путей, а также человеческий фактор.

Катастрофа произошла на ветке, которая была открыта в 2023 году в рамках проекта Интерокеанского коридора, нового маршрута, связывающего Тихий и Атлантический океан через территорию Америки.

По заявлению президента Мексики Клаудии Шейнбаум, представители властей выехали на место катастрофы для помощи пострадавшим и поддержки семей погибших.

Читайте нас также:
#катастрофа #мексика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Российские войска готовятся занять город Запорожье - Путин
Изображение к статье: «Прискорбное нападение»: арабские шейхи поверили Путину, а не Зеленскому
Изображение к статье: Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня
Изображение к статье: Трамп раскрыл потери ВСУ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кусочек дикой природы у Аникщяй. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Кусочек дикой природы у Аникщяй. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео