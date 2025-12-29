Baltijas balss logotype
Лучшие друзья или непримиримые соперники: как кошка и собака могут найти общий язык? 0 117

В мире животных
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие друзья или непримиримые соперники: как кошка и собака могут найти общий язык?

О неприязни между кошками и собаками написано множество историй, создано немало мультфильмов. Тем не менее, в интернете можно встретить множество примеров дружбы этих животных. Какую версию принять за истину?

 

Исследования показывают, что кошки и собаки способны находить общий язык.

Ученые выделили несколько ключевых факторов, способствующих формированию дружеских отношений. Во-первых, животные лучше ладят, если они еще в юном возрасте. Во-вторых, многое зависит от характера кошки, так как именно она определяет, насколько будет развиваться их дружба; для котов комфорт важнее, чем для собак.

Если вы хотите, чтобы ваши питомцы стали друзьями, эксперты рекомендуют не спешить и дать им время для адаптации друг к другу. Также важно поощрять положительное поведение обоих животных.

