Вы точно хотите это знать: правда о сушилках для рук. Что говорит наука?

Использование сушилок для рук может нанести больше вреда, чем пользы

Вы тщательно моете руки с мылом в общественной уборной, а затем уверенно протягиваете их к сушилке? Возможно, вы только что свели на нет все свои усилия. Биолог предупреждает: использование сушилок для рук может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok эксперта.

"Бактериальный душ" для ваших рук

Биолог Лаура Гонсалес, которая делится советами в социальных сетях, объяснила простой, но тревожный механизм.

"Большинство людей, смывая воду в общественном туалете, не опускают крышку унитаза. В этот момент в воздух поднимается множество микроскопических капель, наполненных бактериями и микроорганизмами. А теперь угадайте, что делает сушилка для рук?" - сказала она.

Она всасывает весь этот воздух, насыщенный микробами, и с силой направляет его прямо на ваши только что вымытые, чистые руки. По сути, вместо того, чтобы высушить руки, вы делаете их еще грязнее, покрывая чужими бактериями.

Что говорит наука?

Это не просто предположение. Исследование, проведенное в США, подтвердило эту теорию. Ученые оставили чашки Петри (посуда для выращивания бактерий) в ванной комнате.

В чашках, которые просто стояли в помещении, выросла одна колония бактерий или ни одной.

В чашках, которые подержали под включенной сушилкой, выросло до 254 колоний бактерий.

Исследователи пришли к выводу, что сушилки действуют как пылесосы, собирая бактерии из воздуха уборной и "выдувая" их на руки пользователей. Если мысль о бактериальном душе вас не радует, существует значительно более гигиеничный вариант.

"Лучшая опция - это бумажные полотенца", - утверждает Лаура. И вот почему:

Скорость

Они мгновенно впитывают влагу, не оставляя бактериям среды для размножения.

Очищение

Трение бумаги о кожу дополнительно механически удаляет микроорганизмы.

Безопасность

Вы можете использовать то же полотенце, чтобы закрыть кран или открыть дверь, не касаясь грязных поверхностей чистыми руками.