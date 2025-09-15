Baltijas balss logotype
5 простых способов выглядеть лучше каждый день

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
5 простых способов выглядеть лучше каждый день

Современные девушки ценят не только красоту, но и удобство. Именно поэтому на помощь приходят небольшие хитрости, которые позволяют облегчить уход за собой, сделать его более комфортным и даже сэкономить время и средства. В подборке ниже собраны пять практичных бьюти-лайфхаков, которые могут пригодиться каждой.

Лайфхак №1. Как аккуратно нанести масло для волос

Натуральные масла прекрасно питают и восстанавливают волосы, однако сама процедура их нанесения часто доставляет неудобства. Масло может растекаться и пачкать одежду или руки. Простое решение — аптечный шприц. С его помощью легко набрать нужное количество средства и равномерно распределить его по корням и длине волос, не создавая беспорядка вокруг.

Лайфхак №2. Удобный способ тестировать тональный крем

Подобрать тональное средство «с первого мазка» практически невозможно. Даже если оттенок кажется удачным, важно понимать, как продукт ведет себя на коже в течение дня. Чтобы избежать ненужных трат, можно носить с собой мини-баночки для путешествий и набирать в них немного тонального крема. Такой способ позволит спокойно протестировать средство дома и убедиться в его качестве, прежде чем покупать полноценную упаковку.

Лайфхак №3. Как вернуть серьгам-кисточкам аккуратный вид

Серьги-кисточки уже несколько сезонов остаются модным аксессуаром, который подходит и для повседневных образов, и для вечерних выходов. Однако со временем они теряют форму и начинают пушиться. Вернуть украшениям первоначальный вид поможет обычный утюжок для волос: достаточно аккуратно пройтись по ниточкам, чтобы серьги снова выглядели идеально.

Лайфхак №4. Как правильно наносить тоник

Голливудский косметолог Гарольд Лансер рекомендует отказаться от ватных дисков при использовании тоника. По его словам, тканевая основа впитывает слишком много средства, в то время как коже достаётся лишь малая часть. Более эффективный способ — наливать немного тоника прямо в ладони и распределять по лицу подушечками пальцев. Такой приём помогает использовать средство экономнее и делает уход более результативным.

Лайфхак №5. Средство против подкожных прыщей

В холодное время года проблема воспалений и подкожных прыщей становится особенно актуальной. Одним из проверенных способов считается использование бальзама Вишневского. Чтобы справиться с болезненным прыщом, нужно нанести небольшое количество мази на проблемный участок и зафиксировать пластырем на ночь. К утру воспаление обычно уменьшается, а через пару дней проходит полностью. Единственный минус — характерный запах, однако результат стоит небольшого неудобства.

Эти простые, но действенные лайфхаки способны облегчить ежедневный уход и сделать его более приятным. Попробуйте включить их в свою бьюти-рутину — и она станет не только эффективнее, но и удобнее.

Источник: mediasole

#красота
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео