Когда витамины вредят: избыток ретинола увеличивает риск рака в 2 раза 0 467

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2025
Doctorpiter
Когда витамины вредят: избыток ретинола увеличивает риск рака в 2 раза

Витамины и минералы необходимы нашему организму, но принимать их дополнительно надо только по назначению врача. В противном случае вы рискуете столкнуться с серьезными последствиями для здоровья.

Прежде чем купить очередную баночку витаминов в аптеке, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Повальное увлечение здоровым образом жизни и БАДами в связи с желанием помочь организму сыграло злую шутку. Иногда избыток того или иного вещества может сделать только хуже, последствия разгребать придется еще долго.

Так, например, нашему организму необходим ретинол, или витамин А. Он нужен для работы иммунной системы, роста и развития организма, острого зрения, для репродуктивной функции. Этот витамин участвует в делении и дифференцировке клеток, поэтому считается важным компонентом антивозрастных средств.

Однако если витамина А будет слишком много или слишком мало в организме, то это может стать причиной повышения вероятности развития рака, выяснили ученые из Института глобальных исследований Кэнон в Токио. Исследование эксперты проводили совместно с коллегами из Японии, Франции и Вьетнама.

Чтобы рассчитать возможные риски, эксперты использовали специально разработанные аналитические модели. Результаты позволили обнаружить U-образную зависимость:

  • дефицит витамина A повышал риск развития рака,

  • избыток ретинола давал аналогичный результат — риск некоторых видов опухолей (желудка, пищевода, груди, прямой кишки) возрастал почти в 2 раза.

При этом ученые сделали поправки на возраст, пол, вредные привычки и анамнез — модели прогнозировали самые различные варианты развития событий.

Кроме того, избыток или недостаток витамина А провоцирует тошноту, слабость, головные боли, проблемы с костями и печенью.

«Оптимальная доза витамина А — около 85–104 мкг/день (это среднее значение для контрольной группы, в которой не было случаев рака). Если все в норме, то ретинол будет действовать во благо: укреплять нервную систему, улучшать состояние кожи и волос, поддерживать иммунитет и зрение», — комментирует исследование эндокринолог Зухра Павлова.

Как получать необходимое количество витамина А? Скорректировать свой рацион! Так, готовая форма витамина А, он же ретинол, содержится в печени, сливочном масле, яйцах, жирной рыбе, молочных продуктах.

Есть еще бета-каротин — провитамин, им уже богата растительная пища: морковь, тыква, шпинат, сладкий перец, брокколи, абрикосы.

«Добавки с витамином A и другими жирорастворимыми витаминами (D, E, K) нужно принимать только по показаниям. Большинство людей получает достаточно витамина из привычного рациона, а профилактические дозы могут навредить», — предупреждает врач.

Запасы витамина А хранятся в печени. Для определения его статуса в организме измеряют уровень ретинола в крови, так как это удобно и быстро. На консультации врач обязательно скажет, нужен ли вам этот анализ. Если подозреваете нехватку витаминов, запишитесь к специалисту, не рискуйте своим здоровьем.

#здоровье #онкология #витамины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
