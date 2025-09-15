Baltijas balss logotype
Зубная щетка: как правильно ее выбрать, хранить и защищать от микробов 0 230

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2025
womanhit
Зубная щетка: как правильно ее выбрать, хранить и защищать от микробов

«Зубы нужно чистить» — это правило мы усвоили с детства. Гигиена полости рта немыслима без зубной щетки. Однако, она может стать источником серьезных проблем, если не уделять должного внимания ее хранению и защите. На щетинках скапливаются бактерии, особенно если аксессуар хранится в сыром или плохо проветриваемом месте. Это может привести к заболеваниям десен и даже инфекциям. О том, как правильно ухаживать за зубной щеткой, нам рассказал Арам Давидян — врач стоматолог-хирург.

Кто живет на зубной щетке?

На ее ворсинках обитают многочисленные представители микрофлоры — миллионы бактерий, грибки и даже вирусы. Большинство из них опасны для человека, поскольку провоцируют различные недуги. Кроме того, на щетке могут находиться остатки пищи и клетки слюны, создающие хорошие условия для размножения микроорганизмов. «Правильное хранение, дезинфекция и регулярная замена щетки способны сократить количество микробов и исключить основные риски», — поясняет врач.

Выбирайте щетку, за которой легко ухаживать

Чтобы минимизировать проблемы с гигиеной, важно пользоваться практичными аксессуарами из качественных материалов.

Современные зубные щетки обычно изготавливаются из искусственного ворса, так как он лучше выдерживает влажность и не притягивает бактерии. Натуральная щетина выглядит более эстетично, но как выяснилось, имеет свои недостатки. «Она менее гигиенична: впитывает много влаги, что создает благоприятную среду для развития микроорганизмов», — говорит Арам Давидян.

Наш эксперт советует покупать сертифицированные товары, которые имеют одобрение стоматологических ассоциаций или рекомендации врачей.

Врач стоматолог-хирург обращает внимание, что зубную щетку нужно менять каждые 3—4 месяца или после перенесенных заболеваний. Это предотвращает скопление бактерий.

Храните щетку правильно

Хранение — это ключевой момент для предотвращения роста бактерий и продления срока службы вашей зубной щетки. Вот несколько полезных рекомендаций от нашего эксперта:

- Держите щетку в вертикальном положении.

После использования старайтесь помещать ее в стакан или специальный контейнер, чтобы вода могла стекать и щетина не соприкасалась с поверхностью.

- Избегайте закрытых контейнеров.

Не держите щетку во влажной среде. Это способствует ускоренному размножению бактерий. Если необходимо, выбирайте контейнеры с вентиляцией.

- Отделяйте щетки.

Если у вас несколько аксессуаров, храните их отдельно, чтобы исключить контакт друг с другом. Помните, что нельзя пользоваться чужой щеткой — это предмет индивидуальной гигиены.

-Не прикрывайте щетку.

Избегайте защитных колпачков, если не планируете использовать инструмент в ближайшее время. Колпачок удерживает влагу и провоцирует активный рост микробов.

Эти простые рекомендации помогут вам обеспечить надлежащую гигиену зубной щетки и защитить себя от воспалений и заболеваний.

Дезинфекция: как и зачем ее проводить?

Чтобы щетка прослужила вам дольше и не стала источником неприятностей, важно проводить ее дезинфекцию. «Регулярное кипячение или использование антисептиков помогают снизить количество микроорганизмов на щетинках и предотвратить потенциальные проблемы со здоровьем», — обращает внимание Арам Давидян.

Наш эксперт подсказал несколько эффективных методов дезинфекции:

  1. Погрузите щетку в кипящую воду на 3—5 минут. Это поможет уничтожить большинство микроорганизмов.

  2. Используйте перекись водорода или хлоргексидин. Поместите щетку в раствор на 10—15 минут, а затем тщательно промойте проточной водой.

  3. Приготовьте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите средство на ворс, оставьте на 10 минут, затем сполосните. Также подойдет для дезинфекции смесь воды и уксуса.

  4. Можно использовать ультрафиолет для обработки щеток. Арам: «Это безопасный и эффективный способ уничтожения бактерий и вирусов. UV-лампы разрушают ДНК патогенов, предотвращая их размножение и обеспечивая более гигиеничное состояние ворса».

  5. Каждый день после чистки держите аксессуар несколько секунд под горячей водой.

После обработки важно правильно хранить зубную щетку, чтобы дать ворсу как следует высохнуть. Помните, что уход за зубами и деснами начинается с этого маленького аксессуара.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

