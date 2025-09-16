Baltijas balss logotype
Чем нельзя кормить кошек: список запрещённых продуктов и причины 0 293

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
Doctorpiter
Чем нельзя кормить кошек: список запрещённых продуктов и причины

Рацион питомцев может сильно отличаться от того, к которому привыкли люди. Прежде чем дать животному определенный продукт, убедитесь, не отрава ли это для любимой кошки или собаки.

Владельцы кошек и собак делятся на два лагеря: одни кормят натуральными продуктами, вторые же закупают готовые корма. По словам ветеринаров, плюсы и минусы есть везде. Так, с «натуралкой» надо сильно заморачиваться, чтобы животному хватало всех необходимых витаминов и минералов, а готовый корм может плохо усваиваться и провоцировать проблемы с ЖКТ.

Есть хозяева, которые придерживаются смешанного питания: утром корм, вечером — каша с мясом. Это допустимо, главное — не смешивать разные типы еды и проконсультироваться с гастроэнтерологом.

Еще одно важное правило: не давать животным определенные продукты, даже если для человека они полезны.

«С раннего детства мы видим на картинках кошек с молоком и рыбой. И кажется, что питомцев именно этим и надо баловать, а кто-то вообще регулярно кормит животное этими продуктами. Давайте разбираться, почему так делать нельзя», — говорит ветеринарный врач Наталья Федосеева.

Чем кошке вредит молоко

Молоко полезно для котят, только не коровье, а то, что может дать малышам мама-кошка. Однако с возрастом способность переваривать лактозу, которая содержится в молоке, у кошек теряется. Вывод из этого можно сделать только один: молоко вредит вашему питомцу!

Если кошка будет постоянно пить молоко, то это спровоцирует диарею и спазмы кишечника. Опасен не сам понос, а его последствия для животного. Длительная диарея может привести к обезвоживанию и снижению уровня электролитов в крови.

Почему нельзя рыбу

В список «запрещенки» сразу же попадает сырая речная рыба: она часто заражена паразитами. Если кошка будет ее есть, то пострадает от описторхоза. Это паразитарная инфекция, гельминты поражают желчные протоки, желчный пузырь и проток поджелудочной железы.

А как же морская рыба? Этот продукт богат магнием и фосфором, которые в большом количестве могут спровоцировать проблемы с почками и мочевыделительной системой.

«Избыток фосфора создает огромную нагрузку на почки, что особенно опасно для кошек с почечной недостаточностью или предрасположенностью к ней», — поясняет Наталья Федосеева.

Многие виды рыбы (карповые, мойва, сельдевые, щука, судак, килька и другие) содержат фермент тиаминазу, который разрушает витамин B1. Его дефицит становится причиной частой линьки, неврологических нарушений.

Кроме того, в рыбе много костей. Если кошка их съест, это может сильно навредить слизистым в пасти, пищеводу, желудку, кишечнику. Иногда требуется срочная операция, чтобы спасти питомца.

Что же делать — совсем не давать рыбу? На самом деле вы можете побаловать питомца, но только соблюдая определенные правила:

  • рыба должна быть вареной и без костей;

  • нежирной;

  • лучше, если это будет морская рыба;

  • лакомиться таким продуктом кошка должна максимум 1-2 раза в неделю.

Можно ли кошке давать печень

Еще один продукт, который полезен для человека. Есть его нужно не чаще чем 1-2 раза в неделю, говорят врачи. А вот кошкам от печени надо отказаться раз и навсегда.

Во-первых, сырая печень может содержать много паразитов и бактерий. Во-вторых, она очень часто нарушает процесс пищеварения и вызывает диарею у животных.

«Печень содержит большое количество витамина А, особенно говяжья. При длительном постоянном кормлении у кошки может развиться гипервитаминоз А, что чревато проблемой с суставами и деформацией костей», — говорит ветеринарный врач.

Так что печень из рациона кошки лучше убрать. Угощать колбасой и котлетами со стола тоже нельзя, даже если питомец сильно просит.

#кошка #домашние питомцы
