Дата публикации: 16.09.2025
Искусство радоваться здесь и сейчас

Иногда действительно радостный момент прерывается противным внутренним голоском из детства: «много смеешься — потом много плакать будешь». Это культурная установка и привычка мозга к катастрофизации. Мы будто стараемся заранее обесценить хорошее, чтобы не так больно было, если оно закончится. В результате счастье проходит мимо, а тревога остается и пускает в нас глубокие корни. Но научиться искренне радоваться без страха — это навык, его можно тренировать.

Эксперт: Радмила Бакирова, психолог

Назовите страх по имени

Когда накатывает мысль «слишком хорошо, чтобы быть правдой», проговорите это вслух или запишите. Название снижает силу эмоции и возвращает контроль. Скажите себе простую фразу: «Это не предчувствие, это привычка мозга к худшему сценарию». Заметьте, что конкретно пугает прямо сейчас, а не вообще. Дальше сделайте три спокойных выдоха и вернитесь вниманием к тому, что перед глазами.

Тренируйте смакование момента

Радость становится устойчивее, когда ее проживают телом и чувствами, а не только мыслями.

«Отметьте три детали сейчас: что видите, что слышите, какой запах рядом. Замедлите движение, сделайте глоток чая и осознанно почувствуйте вкус. Скажите себе: „Это происходит со мной сейчас“. Сохраните момент с помощью фото или короткой заметки, чтобы мозг привыкал фиксировать хорошее без условий и условностей», — предлагает эксперт.

Возвращайте тело в состояние безопасности

Тревога растет, когда нервная система перегрета. Помогают длинный выдох, мягкое растяжение и расслабление плеч. Дайте телу опору: сядьте устойчиво, почувствуйте стопы, согрейте ладони, положите руку на грудь и отметьте ритм сердца. Сформулируйте опорную фразу: «Прямо сейчас я в безопасности, рядом люди и вещи, которые мне помогают». Когда тело успокаивается, разум перестает искать беду.

Договаривайтесь с тревогой, а не боритесь с ней

Радоваться и планировать можно по очереди. Выделите короткое окно для проверки рисков и дел, а остальное время посвятите тому, что приносит тепло.

«Если всплывает повод тревожиться, запишите задачу и пообещайте мозгу вернуться к ней в указанное время. Если тревога все же проявилась, сделайте все те же три медленных выдоха и выдоха и возвращайте внимание к разговору или тому, чем вы занимались. Так вы даете страху место, признаете его, но не тратите на пляски с ним и бубнами весь день», — говорит психолог.

Оберегайте радость границами и своими людьми

Не делитесь хорошим там, где вас привычно обесценивают и шутят на больные темы. Выбирайте тех, кто умеет радоваться вместе и держать паузу без цинизма. Ограничьте ленту новостей в дни, когда у вас праздник, и замените залипание в соцсетях на прогулку или звонок близкому человеку. Радость тоже нуждается в экологичной среде, как чудесное комнатное растение.

Источник: woman

#психология
