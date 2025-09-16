Baltijas balss logotype
Рунический гороскоп на неделю 15–21 сентября 2025

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Рунический гороскоп на неделю 15–21 сентября 2025

Неделя с 15 по 21 сентября несёт всем знакам зодиака особые испытания и новые возможности. Руны уже раскрыли тайный сценарий грядущих дней: кого ждут сюрпризы, а кому придётся собраться с силами, чтобы пройти хаос и выйти победителем.

Руны — древний язык подсказок, который и сегодня помогает разглядеть скрытые потоки судьбы. Неделя с 15 по 21 сентября 2025 года обещает каждому знаку зодиака свои испытания и бонусы: Ракам придётся разбираться с хаосом, Весам звёзды сулят неожиданную выгоду, а остальным предстоит найти баланс между планами и импровизацией. Этот рунический гороскоп поможет понять, где лучше притормозить, а где — смело воспользоваться шансом, подаренным Вселенной.

Эксперт: Игорь Вечерский, рунолог

Овен

Неделя открывает для вас мощный поток энергии. Соуло символизирует внутреннее солнце и победу — вы сможете показать себя в лучшем свете. Дагаз обещает завершение и обновление, словно новый рассвет в вашей жизни. Феху приносит материальные блага, ресурсы и чувство изобилия. Совет: используйте эту неделю для активных действий, особенно в делах и финансах, — энергия обновления и удачи на вашей стороне.

Телец

Ингуз наполняет вас страстью, эмоциями и готовностью к новым отношениям или проектам. Манназ говорит о важности общения и взаимодействия с людьми: именно через партнёрство и саморазвитие придут успехи. Наутиз напоминает, что не всё сразу — будут ситуации, когда придётся подождать и проявить терпение. Совет: наслаждайтесь яркими чувствами и контактами, даже если что-то идёт медленнее, чем хотелось бы.

Близнецы

Альгиз даёт вам защиту и интуитивное предчувствие, оберегающие от ошибок. Перевёрнутый Феху может показать временные сложности в материальной сфере, но они незначительны. Отал символизирует род, дом и стабильность — поддержка семьи или близких окажется важной. Совет: укрепляйте связи с корнями и не бойтесь временных потерь — они лишь освободят пространство для новых благ.

Рак

Хагалаз предупреждает о неожиданностях и сложности планирования, которые могут показаться хаосом. Лагуз даёт интуицию и помогает мягко двигаться в потоке событий. Иса слегка замедляет процессы, чтобы вы могли лучше понять происходящее. Совет: принимайте неожиданные перемены как очищение — они освободят вас для нового, а спокойствие и интуиция помогут пройти через всё с лёгкостью.

Лев

Ансуз открывает неделю вдохновением, новыми знаниями и важными словами, которые вы услышите или скажете сами. Иса немного притормаживает события, заставляя подумать и сосредоточиться. Беркана обещает рост, заботу и возрождение после паузы. Совет: используйте это время для внутреннего обновления — мудрые слова и новые идеи приведут вас к гармонии и развитию.

Дева

Лагуз делает неделю наполненной интуицией и чувствами, особенно в личной сфере. Ансуз открывает новые возможности через слово, обучение или важный разговор. Иса замедляет ход дел, чтобы вы смогли переосмыслить и найти верное направление. Совет: доверьтесь чувствам, говорите открыто, но не спешите — именно в паузах рождается настоящее озарение.

bpj6byvdoas.jpg

Весы

Перевёрнутый Эваз говорит о долгосрочных планах, которые лучше строить с акцентом на взаимную выгоду. Уруз даёт силу и энергию для свершений. Соуло венчает неделю успехом и светом, принося яркие проявления способностей. Совет: планируйте, укрепляйте связи и используйте мощный прилив энергии — ваш труд принесёт прекрасные результаты.

Скорпион

Лагуз открывает неделю способностью находить обходные пути и гибкостью, позволяя действовать в потоке. Йера приносит заслуженные плоды прошлых усилий — время собирать урожай. Ингуз усиливает коллективную работу, эмоциональность и обещает переход на новый уровень в отношениях или делах. Совет: неделя щедра к вам — принимайте плоды прошлого и не бойтесь открываться новому с полной силой.

Стрелец

Дагаз дарит обновление и резкий поворот к лучшему, хоть это и может казаться чем-то иным. Иса на время замедляет движение, чтобы вы могли лучше осознать свои настоящие перспективы. Ингуз обещает всплеск энергии и переход на более высокий уровень в партнёрстве или творчестве. Совет: дайте переменам оформиться, даже если всё кажется застопорившимся, — очень скоро вы почувствуете новую волну энергии.

Козерог

Отал указывает на ценность основ, фундамента и традиций — опора будет именно там. Уруз даёт не только мощь и силу для реализации планов, но и определённую неуправляемость, с которой предстоит справиться. Иса немного притормозит развитие событий, но это позволит укрепить фундамент. Совет: сосредоточьтесь на базе и ресурсах — именно в стабильности вы найдёте силу для дальнейших побед.

Водолей

Наутиз говорит о необходимости терпения и внутренней дисциплины, заботы о здоровье. Перевёрнутый Тейваз предлагает не планировать ответственных дел, помогая преодолеть опасности без риска. Ингуз даёт яркие эмоции и возможность активной коммуникации в отношениях или проектах. Совет: примите задержки как время для внутреннего очищения — очень скоро энергия и вдохновение выведут вас вперёд.

Рыбы

Перевёрнутый Райдо показывает, что пути могут временно отклониться от привычного маршрута и лучше сосредоточиться на уже идущих делах. Перевёрнутый Турисаз говорит о завершении старых проблем и опасностей, которые вы успешно преодолеете. Перевёрнутый Кено может приглушить ясность, но это шанс заглянуть глубже внутрь себя. Совет: неделя даст возможность освободиться от прошлого и найти новые направления — даже если путь кажется неясным, он ведёт к обновлению.

Источник: life

Читайте нас также:
