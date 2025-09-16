Baltijas balss logotype
Согревающие напитки: лучшие осенние рецепты против простуды

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
womanhit
Согревающие напитки: лучшие осенние рецепты против простуды

Осень — прекрасное время года, когда природа одевается в золотые и багряные наряды. Но вместе с этой красотой приходит и сезон простуд. Чтобы встретить его во всеоружии и сохранить здоровье, стоит позаботиться о своем организме изнутри. И что может быть лучше, чем чашка ароматного, согревающего напитка, который не только подарит уют, но и поможет укрепить иммунитет? Вот несколько проверенных рецептов горячих напитков, которые станут вашими верными союзниками в борьбе с осенними болезнями.

Имбирный чай с лимоном и медом

Этот напиток — настоящий эликсир здоровья! Имбирь известен своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами, лимон — источник витамина С, а мед обладает успокаивающим и антисептическим действием.

Как приготовить: натрите небольшой кусочек свежего имбиря (примерно 2—3 см) на мелкой терке или нарежьте тонкими пластинками. Залейте кипятком (250—300 мл) и дайте настояться 5—10 минут. Добавьте сок половины лимона и 1—2 чайные ложки меда.

Безалкогольный глинтвейн

Традиционный глинтвейн — это, конечно, про вино, но его безалкогольная версия не менее вкусна и полезна. Сочетание специй и фруктов создает настоящий ароматный взрыв, который согреет вас до самых кончиков пальцев.

Как приготовить: в кастрюлю налейте 500 мл виноградного или яблочного сока. Добавьте палочку корицы, несколько звездочек бадьяна, 2—3 бутона гвоздики, щепотку мускатного ореха и пару долек апельсина или лимона. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и дайте настояться под крышкой 10—15 минут. Перед подачей можно добавить немного меда по вкусу.

Теплый морс из клюквы или брусники

Эти ягоды — кладезь витаминов и антиоксидантов. Морс не только поможет укрепить иммунитет, но и обладает мочегонным и противовоспалительным действием.

Как приготовить: возьмите 1 стакан свежих или замороженных ягод (клюквы или брусники). Разомните их ложкой в кастрюле, залейте 1 литром воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 5—7 минут. Процедите через сито, добавьте сахар или мед по вкусу. Подавайте теплым.

Молоко с куркумой и медом

Куркума — мощный природный антисептик и противовоспалительное средство. В сочетании с молоком и медом она превращается в настоящий эликсир для здоровья.

Как приготовить: в кастрюлю налейте 200 мл молока. Добавьте ½ чайной ложки молотой куркумы, щепотку черного перца (он помогает лучше усваивать куркуму) и 1 чайную ложку меда. Хорошо перемешайте и подогрейте на медленном огне, не доводя до кипения. Пейте небольшими глотками перед сном.

Чай с облепихой и шиповником

Облепиха и шиповник — это настоящие витаминные бомбы, особенно богатые витамином С. Такой чай поможет не только согреться, но и зарядиться энергией на весь день.

Как приготовить: возьмите 1 столовую ложку сушеных ягод облепихи и 1 столовую ложку сушеных плодов шиповника. Залейте 500 мл кипятка и дайте настояться под крышкой 20—30 минут. Для более насыщенного вкуса можно добавить палочку корицы или несколько долек апельсина. По желанию подсластите медом.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

