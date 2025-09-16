Ушел из жизни голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд

В штате Юта на 89-м году жизни скончался актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд. По данным его представителей, он ушел во сне утром 16 сентября у себя дома в горах.

Причину смерти официально не раскрывают. Редфорд в последние годы почти не появлялся на экране, завершив актерскую карьеру в 2018-м, но оставался активной фигурой американского кино.

Путь Редфорда начался в 1960-е, а мировую известность принесли работы в "Бутче Кэссиди и Сандэнс Киде", "Афере", "Трех днях Кондора", "Великом Гэтсби" и "Вся президентская рать". Экранный дуэт с Полом Ньюманом сделал его звездой поколения, а сотрудничество с Джейн Фондой, Барброй Стрейзанд и Мерил Стрип закрепило статус ведущего актера 1970-х–1980-х.

В 40 лет Редфорд дебютировал как постановщик и сразу вошел в историю: драма "Обыкновенные люди" принесла ему "Оскар" за режиссуру и стала визитной карточкой новой режиссерской волны в Голливуде. Позже он снял "Там, где течет река", "Телевикторину", "Заклинателя лошадей", сочетая авторский почерк с доступным широкому зрителю кинематографом.

Отдельной страницей его наследия стал Институт Sundance, основанный в 1981 году, и одноименный фестиваль в Парк-Сити. Эта площадка открыла дорогу десяткам независимых авторов и сформировала целое направление американского инди-кино. В 2002 году Академия отметила вклад Редфорда почетной статуэткой.

Вне съемочных площадок он был заметным защитником природы и символом Юты, где жил с начала 1960-х и продвигал проекты по сохранению ландшафтов американского Запада. Личная жизнь Роберта Редфорда редко становилась предметом светской хроники: два брака, четверо детей, трагические потери – все это он переживал вдали от публичной суеты, оставаясь сосредоточенным на творчестве и общественной деятельности.