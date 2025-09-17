Baltijas balss logotype
Дело не в дорогой мебели: дизайнер назвала 6 признаков дома, который заряжает энергией 0 385

Люблю!
Дата публикации: 17.09.2025
womanhit
Дело не в дорогой мебели: дизайнер назвала 6 признаков дома, который заряжает энергией

Замечали, что в одной квартире вы чувствуете себя спокойно и наполненно, а в другой — будто истощаетесь эмоционально и впадаете в апатию. И хорошо если второй случай — не про ваше жилище. Топ дизайнер креативных интерьеров Ксения Серебренникова перечислила пять признаков дома, который заряжает энергией и позитивом.

Порядок — залог умиротворения

Когда все вещи в квартире находятся на своих местах, атмосфера гармонии воцаряется как по мановению волшебной палочки. Достичь порядка можно, заранее распланировав расстановку мебели, техники и расположение аксессуаров для дома. Каждая мелочь, будь то ваза или постер на стене должны быть частями одной композиции, а не мозолить глаза, создавая визуальный шум.

Да будет свет

Естественное освещение в квартире куда важнее искусственного. Оно сопровождает вас в течение всего дня. «Выбирайте пространство и жилье с большими окнами, насколько это возможно. Потому что чем больше дневного света, и если эти окна находятся на хорошей солнечной стороне, то вам обеспечено больше света», — поясняет топ дизайнер.

Цветовая гамма

Правильно подобранные цвета в интерьере непременно будут радовать глаз и заряжать вас. Очень хороши природные оттенки, которые мы ежедневно видим на улице, особенно в теплое время года: цвет свежей травы, ясного неба, коры деревьев и первой упавшей листвы. Грамотный специалист поможет сочетать гамму так, чтобы и обои, и мебель, и текстиль являли собой фрагменты одной картины под названием «уютный милый дом».

Личный островок

«Подумайте, где в вашем доме мог бы быть уголок для вас. Например, вы любите читать или писать картины, тогда вам нужен ваш уютный этот островок, где вы будете отдыхать душой и творить», — советует дизайнер.

Зоны притяжения

В каждой комнате есть детали, которые сразу притягивают к себе взгляд. К примеру, в спальне — это изголовье кровати. В ванной — зеркало, а в гостиной — диван или камин, или зона над ними, где висят картины или фотографии. Это своего рода магнит, центр композиции, который ее украшает и упорядочивает одновременно.

Больше воздуха

Климат в помещении для комфорта очень важен. Если в квартире постоянно душно или гуляют сквозняки, едва ли вам будет приятно в ней находиться. Дома нужно дышать полной грудью, а значит температура воздуха должна быть такой, чтобы вы чувствовали себя как в райском местечке, скажем, на берегу океана после заката или на процедуах в СПА.

«Когда вам комфортно, это значит, что и цвета, и эргономика, и композиция, и порядок дома, музыка, ароматы, все это вас заряжает», — заключает Ксения Серебренникова.

#дом #интерьер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео