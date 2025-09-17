Почему кофе иногда вызывает сонливость

Многие наверняка замечали странное явление: после крепкого кофе иногда клонит в сон, хотя должно быть наоборот. Почему это происходит и в чем причина такой сонливости?

Учеными установлен факт того, что выпитая одна чашка кофе бодрит человека, эта реакция наступает вследствие действия кофеина. Именно благодаря кофеину наступает некоторое возбуждение, бодрость и человек начинает ощущать прилив сил и энергии, сообщает malpme.ru.

Но если следом за одной чашечкой кофе выпить вторую и третью — то наступит сонливость. Все дело в том, что этот напиток сужает сосуды головного мозга. Поэтому если выпить достаточно крепкий кофе, не ограничиваясь всего одной чашечкой, то, как следствие, наступает сонливое состояние, на человека сваливаются «разбитость» и вялость, а вот ожидаемая бодрость так и не приходит.

Как правило, особенно в зимнее и весеннее время года от крепкого кофе может клонить в сон. В силу этого интересного факта любимый напиток лучше всего пить с молоком и ограничиваться одной чашечкой.

Источник: noi.md