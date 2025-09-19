Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 19.09.2025
Этими знаки Зодиака всегда смотрят на душу, а не внешность

Настоящая любовь не требует объяснений, особой красоты или уникальности. Чувства, на которых строится крепкая и счастливая семья — искренние, верные и радостные. Однако не все люди выбирают душу.

Раки. Влюбляются в душу

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, тонко ощущают характер других. Их невозможно купить деньгами, дорогими подарками. Раки ценят душу, честность и верность.

Козероги. Выбирают сердце

Выбирая партнера, Козерог не будет смотреть на красоту. Однако будет долго вести общение, чтобы почувствовать сердце. Если человек чистый, добрый и искренний, он легко сможет стать избранным для Козерога.

Весы. Ищут внутренний мир

Сколько бы не было денег у партнера, Весы тоже способны немало зарабатывать. Главное в отношениях для этих людей — честность, безопасность и верность. Весы будут смотреть на гармонию внутреннего мира.

Источник: news.hochu

#астрология
