Как не подпускать к себе чужие эмоции

У всех нас бывают ситуации, когда мы сильно сопереживаем некоторым людям из нашего окружения. Это совершенно нормальная реакция, более того, мы сами, в свою очередь, иногда вызывали подобные чувства окружающих.

Сопереживать ближнему хотя и похвально, но не очень полезно для здоровья. Это потому, что мы поглощаем большую долю негативной энергии, которая исходит от этих лиц. Непосредственным следствием является наша неспособность функционировать оптимально.

Такая же ситуация встречается, когда мы имеем дело с негативистами, «токсичными» людьми. Узнайте пять способов, которые помогут вам держаться подальше от негативной энергии вступающих с вами в контакт людей.

Помните, что вы не можете угодить всем

Конечно, рядом с каждым из нас есть люди, которым мы не нравимся. Это совершенно нормально, и мы ничего не можем сделать, и даже неестественно что-то делать, чтобы это изменить. Мнения других о нас не должно менять собственное мнение о себе.

В таких случаях мы должны заняться самовоспитанием, то есть научиться больше себя любить. Это действие направлено на то, чтобы возвести вокруг себя защитную стену, от которой будут отскакивать негативные мнения других и, таким образом, эти мнения нас не затронут.

Давайте не будем забывать, что мы не в состоянии никого менять. Единственное, что мы можем для себя сделать, это попытаться, насколько возможно, не впитывать отрицательную энергию, которую направляет на нас человек, относящийся к нам негативно.

Будьте осторожны с тем, кого вы принимаете в свою жизнь

Тело и разум образуют храм каждого из нас. В храм допускается не каждый, а только тот, кто его уважает и знает, что... обувь надо снимать у дверей. Это правило нужно применять и к людям, которых вы готовы принять в свою жизнь. Заслуживают они этой привилегии? Способны ли они снять обувь у двери нашей души, чтобы не привнести в нее грязь?

Очень важно, чтобы человек, который хочет войти в вашу жизнь, завоевал ваше доверие. Человеку, которому протягиваешь палец, а он охватывает всю руку, не нужно позволять долго находиться рядом с вами. Похвально быть щедрым, приходить на помощь, но граница между таким поведением и позволением быть растоптанным чрезвычайно тонкая.

Если вы иногда чувствуете, что не можете выполнить чью-то просьбу, просто откажитесь. Неважно, если вы солжете, найдете повод и откажетесь без объяснения причин, важно это сделать. Научитесь говорить «нет» и не раскаиваться в том, что отказали.

Не разбрасывайте свое внимание налево и направо

Паразит выживает только благодаря хозяину. Когда вы уделяете кому-то слишком много внимания, вы передаете этому человеку свою энергию. Человек, которому вы не нравитесь и который слишком долго находится рядом с вами, вытягивает из вас всю энергию. Речь идет о так называемом «энергетическом вампире».

Не позволяйте окружающим перенести на вас свои проблемы и разочарование. Кроме того, если слушать об их успехах вам больно, прекратите общение хотя бы на время. Например, может быть, вы только расстались с любимым человеком и страдаете, и в этих условиях понятно, что у вас не то состояние, чтобы слушать рассказы о счастливой любви тех, которые хотят поделиться своими эмоциями. Это не означает, что вы их отвергаете, но вы не потратите энергию, уровень которой и так низок из-за любовных неудач.

Сосредоточьтесь на себе, а не на том, который заставляет вас страдать. Да ... будьте эгоистичны!

Подружитесь с природой

Всякий раз, когда у вас есть свободное время, воспользуйтесь положительным воздействием природы: гуляйте, медитируйте, наполните свои легкие свежим воздухом, отдыхайте. Правильное дыхание увеличивает приток крови, а это помогает уберечься от негативной энергии. Ходите с поднятой головой, смотрите вперед, держите спину прямой и не позволяйте никому заставить вас чувствовать себя неполноценным. Вы не хуже других людей.

Берите на себя ответственность только за свои мысли и эмоции

Если то, что происходит, не всегда зависит от вас, то ваши мысли о происходящем на 100% от вас зависят. Вы ничья жертва, потому что никто не имеет власти над вами. Люди, которые появляются в вашей жизни и заставляют вас страдать, имеют только одно предназначение: дать вам урок. Ответственность за то, как вы реагируете на события своей жизни, лежит только на вас. Ответственность за выбор, который вы делаете, тоже только ваша. Вы можете реагировать на неприятные ситуации по-разному: злиться, плакать, кричать, или можете сделать вдох и осмыслить то, что произошло. Когда вы поймете, что только от вас зависит то, как относитесь к событиям, вы сможете подключиться к самому глубокому уровню вашего внутреннего существа.

Источник: noi.md