В тон листве и небу: 8 стильных идей, как одеваться осенью красиво и тепло

Начало осени — лучшее время, чтобы продемонстрировать окружающим безупречный вкус в одежде, ведь появляется возможность поэкспериментировать с самыми разными оттенками, тканями и формами. Несколько идей, которые точно вдохновят на создание стильных осенних луков, собрали в статье.

Нежно-зеленая куртка + бежевые брюки

Несмотря на то, что осень больше ассоциируется с желтым и его разновидностями, зеленый цвет тоже остается в моде. Особенно — нежный оттенок молодой травы. Он отлично сочетается со светло-бежевым и коричневым цветами, а также с оттенками серого.

Этой осенью советуем остановить выбор на нежно-зеленой кожаной куртке, бомбере или жакете из плотной ткани. Вещь может быть как приталенной, так и оверсайз-кроя.

Бомбер с золотыми пайетками + базовые джинсы

Для создания вечернего образа в стиле «золотая осень» идеально подойдет бомбер, усыпанный золотистыми пайетками. Вещь хоть и не самая практичная, но идеально сочетается с базовыми голубыми джинсами, светлыми брюками и шелковыми юбками разной длины.

Если мероприятие торжественное, лук с бомбером стоит дополнить жемчугом на шее и ярким макияжем. Сумку при этом лучше выбрать маленькую, чтобы удобно было нести ее в руках.

Замшевый коричневый жакет + мини-юбка

Вещи в насыщенном коричневом цвете часто составляют основу осеннего гардероба. Они идеально сочетаются не только с другими базовыми оттенками, но и с природными ландшафтами.

В этом сезоне в числе модных трендов остаются коричневые замшевые жакеты. Удлиненные модели идеально сочетаются с однотонными мини-юбками, черными колготками и базовыми лоферами.

Свитер в горизонтальную полоску + однотонный низ

Вязаные вещи — то, без чего нельзя представить уютный осенний гардероб. В последние годы особенно популярны свитеры в полоску. Они могут быть дополнены высоким воротом, широкими рукавами или резинкой внизу.

Сочетать яркую вещь можно как с базовыми джинсами, так и с шортами из натуральной ткани: льна, хлопка, бамбука. Что касается аксессуаров — советуем остановить выбор на сумке в винтажном стиле и удлиненном тонком шарфе в тон обуви.

Серый костюм + масляно-желтые акценты

Брючный костюм кроя оверсайз идеален для осени. Комплект подходит как для офиса, так и для прогулок по городу, хорошо сочетается с любой обувью и может заиграть новыми красками, если добавить аксессуары.

Для создания образа в стиле «золотая осень» советуем использовать желтые акценты. Это может быть как рубашка или жакет, так и кожаная сумка необычной формы. Главное, чтобы все оттенки были примерно одной температуры и дополняли друг друга, а не перебивали.

Бордовый жакет + голубой низ

Осень — это не только про красивые закаты и запах орехов в воздухе, но и про вечера, наполненные морозной свежестью. Визуализировать эту атмосферу помогают вещи в холодных оттенках, в том числе бордовом и голубом.

Обрати внимание на бордовые жакеты оверсайз-кроя — они комфортны в носке, не стесняют движения и визуально делают тебя более хрупкой. Низ при этом может быть любой. Подойдет как вязаное голубое платье, так и комплект из джинсовых брюк и рубашки.

Желтый свитер + джинсы в винтажном стиле

Еще один способ выделиться этой осенью — надеть желтый свитер и широкие джинсы с потертостями. Одновременно нежный и дерзкий образ привлечет к себе внимание как в офисе, так и в ресторане. Главное — позаботиться, чтобы температура оттенков вещей была примерно одинаковой, а аксессуары отвечали заданной стилистике.

Идеально впишутся в лук коричневая кожаная сумка, очки с широкой оправой и серьги-кольца с золотым напылением.

Нежно-розовый плащ + бежевый низ

Подчеркнуть женственность и легкий румянец, который появляется на щеках с первыми осенними холодами, поможет и удлиненный нежно-розовый плащ. Оптимальный вариант — оверсайз, так как его можно носить как с футболками, так и свитерами, не чувствуя при этом скованности.

Сочетать стильный верх советуем с базовой одеждой в бежевом или светло-сером оттенке. Это может быть как вязаное платье, так и дуэт из джинсов и трикотажного лонга.