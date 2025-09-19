Заложенность носа не проходит? Это может быть опаснее, чем насморк

Если вас мучает постоянная заложенность носа, а капли помогают лишь на время, пора обратиться к ЛОРу. Часто за этим симптомом скрывается патология, требующая точной диагностики и, возможно, хирургического лечения.

Постоянная заложенность носа может быть симптомом искривления носовой перегородки — распространённой патологии, нарушающей нормальное дыхание.

Причины искривления включают травмы, врождённые аномалии, наследственность и хронические заболевания носоглотки.

Полностью устранить искривление можно только хирургическим путём — септопластикой, эффективность которой достигает 90%.

Почему постоянно закладывает нос?

Вас часто беспокоит заложенность носа, бессонница и чувство общей разбитости? Следует посетить лора и исключить деформацию носовой перегородки. Почему возникает эта патология и чем она опасна, рассказала врач-отоларинголог Ирина Киц.

Что это за патология?

Искривление носовой перегородки – это патологическое изменение формы костной или хрящевой ткани, разделяющей полость носа на две части. Это приводит к нарушению нормального положения перегородки и, как следствие, – дыхательной функции.

Ровная носовая перегородка обеспечивает равномерное распределение нагрузки на оба носовых хода, а также эффективное прогревание и очистку воздуха. Из-за ее искривления возникает повышенная нагрузка на один из ноздрей, что увеличивает вероятность развития воспалительных, инфекционных и аллергических заболеваний носа.

Почему возникает искривление?

В большинстве случаев искривление перегородки является следствием различных травм. Механические повреждения, часто сопровождающиеся переломами костей черепа или хряща перегородки, могут произойти во время родов или в любом возрасте.

Также причиной проблем с перегородкой могут быть физиологические факторы:

наследственная предрасположенность;

неравномерный рост костей черепа;

несоответствие темпов роста и развития костной и хрящевой тканей.

Возникновение искажения могут вызвать и патологические изменения в носовой полости, такие как:

полипы;

опухоли;

хронические воспалительные заболевания носоглотки — аденоидит, риносинусит.

Это приводит к постоянной заложенности носа и гипертрофии одной из носовых раковин, что, в свою очередь, деформирует перегородку.

Иногда искривление носовой перегородки является врожденным.

Какие симптомы должны насторожить?

Главным признаком искривленной перегородки является затрудненное носовое дыхание. Поначалу человек может только испытывать легкий дискомфорт, но со временем проблема постепенно усугубляется. Это приводит к постоянной сухости и жжения в носу, ощущению заложенности и перения в горле из-за перехода на дыхание ртом и пересыхания слизистой.

К дополнительным симптомам относятся:

частый насморк;

громкий храп;

периодические остановки дыхания во сне, что является проявлением обструктивного апноэ синдрома.

Кроме того, пациента могут беспокоить:

носовые кровотечения;

нарушение обоняния;

снижение слуха;

изменение тембра голоса;

головная боль;

общая слабость;

быстрая утомляемость.

В случае выраженных деформаций появляются также эстетические дефекты — заметная асимметрия носа, появление горбинки или кривизны на спинке носа.

К какому врачу обращаться?

Обследованием пациента с подозрением на искривление носовой перегородки занимается ЛОР-врач. Он производит внешний осмотр, пальпирует носовую область, определяет степень деформации и уровень нарушения функций дыхания и обоняния.

Из обследований проводится риноскопия – визуальный осмотр носовой полости и носоглотки с использованием специальных инструментов, а также рентгенография носа и придаточных пазух. Для определения сложных деформаций могут быть рекомендованы КТ черепа и эндоскопическое обследование носоглотки.

Какое лечение назначат?

В легких случаях возможно лечение без оперативного вмешательства, направленное на устранение неприятных симптомов. Для этого назначаются противоотечные и антигистаминные препараты, назальные спреи, которые уменьшают воспаление и облегчают дыхание. Также для исправления формы перегородки иногда используются малотравматические лазерные методики.

Но полностью избавиться от искривления носовой перегородки можно только с помощью специальной операции – септопластики. Показаниями для нее являются нарушение полноценного носового дыхания, сильные кровотечения из носа, потеря обоняния, выраженный эстетический дефект. В послеоперационный период пациенту назначают антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные средства. Полное восстановление обычно занимает несколько месяцев.

Лечение искривления носовой перегородки эффективно в 90% случаев. После операции увеличивается проходимость носовых ходов, восстанавливается носовое дыхание и улучшается общее самочувствие.