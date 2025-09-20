Baltijas balss logotype
Какие установки из детства мешают построить здоровые отношения

Люблю!
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Какие установки из детства мешают построить здоровые отношения

На протяжении жизни у человека могут формироваться самые разные явления, но в детстве мы особенно восприимчивы. Модель отношений родителей или других значимых взрослых, определенные фразы и утверждения, а также образы из сказок и фильмов — все это может привить те или иные установки. Некоторые из них мешают гармоничным отношениям во взрослой жизни.

Эксперт: Ольга Романив, психолог

Первая установка — это то, что любовь нужно заслужить.

Она формируется в случае, если родители хвалят и выражают свою любовь только тогда, когда ребенок добивается каких-то успехов. Такая атмосфера в семье формирует убеждение, что любить просто по праву существования, таким, какой человек есть, его нельзя. А значит, всегда нужно быть удобным, хорошим, талантливым или успешным, чтобы иметь право на любовь, объясняет специалист.

В результате это становится проблемой в отношениях, так как люди с такой установкой зачастую боятся показать себя настоящего и играют роль, чтобы понравиться, приспосабливаясь под партнера и полностью игнорируя свои потребности, чувства и желания. А здоровые полноценные отношения невозможно построить с тем, кто даже не знает самого себя, свои истинные цели, ценности и желания.

Вторая установка — нельзя показывать чувства.

«Кажется, что эта установка более свойственна представителям сильного пола, но и девушки иногда, воспитываясь в семьях, где проявление эмоций — это табу, могут ее перенять. "Не ной", "Не плачь, мужчины не плачут", "Чего ты боишься? Глупость какая!", "Не радуйся раньше времени", — все эти высказывания формируют внутренний запрет на чувства и эмоции», — делится психолог.

В дальнейшем это становится проблемой в отношениях, так как умение спокойно выражать свои эмоции и поговорить о чувствах — одна из основ здоровых отношений. Но чтобы об этом говорить, нужно хорошо понимать, что именно человек чувствует и почему. Часто люди с установкой запрета на чувства не могут даже самим себе ответить на вопрос: что я сейчас чувствую? Соответственно, они не могут по-настоящему раскрыться даже перед близким человеком.

Третья установка — навязывание представления, человеку обязательно нужно найти вторую половинку.

Романив отмечает, что, во-первых, это формирует идею, что без отношений человек не может чувствовать себя полноценным. Ему во что бы то ни стало нужно найти ту самую половинку. Во-вторых, половинка должна идеально подходить: понимать с полуслова, иметь те же интересы и взгляды на жизнь и так далее.

«Идеальных половинок не существует, а отношения — это труд, компромиссы, умение ценить то, что мы не одинаковые и учиться друг у друга. А еще потому, что если мотивацией для поиска отношений является идея о том, что только так можно стать счастливым, то это мероприятие обречено на провал. Только тот, кто умеет быть счастливым в одиночку, будет счастлив в отношениях», — заключает эксперт.

Источник: woman

#отношения
Видео