Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эксперты по питанию раскрыли продукт для эффективного похудения 0 502

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Эксперты по питанию раскрыли продукт для эффективного похудения

Диетологи всё чаще упоминают овёс в списке самых питательных злаков. Разбираемся, действительно ли овсянка так полезна.

Как делают овсяные хлопья

Зёрна овса сначала очищают, пропаривают, а потом плющат в тонкие лепестки. Такой способ обработки помогает сократить время варки и сохранить питательные вещества.

Минимальной обработке подвергается овсяная крупа, а самой интенсивной — овсянка быстрого приготовления. Последняя усваивается быстрее, поэтому может иметь более высокий гликемический индекс, то есть сильнее повышать уровень сахара в крови.

Несмотря на различия в обработке, все формы овса — хороший источник витаминов группы B, железа, магния, цинка и клетчатки.

Половина стакана сухих хлопьев содержит:

  • 64% суточной нормы марганца;

  • 18% меди;

  • 16% тиамина (витамина B1);

  • около 13% магния, фосфора и цинка.

В овсянке много белка — 5 г на полстакана сухого продукта. Это выше, чем у большинства других злаков.

Поддержка сердца и снижение холестерина

По данным Американской кардиологической ассоциации, овсянка может снижать уровень «плохого» холестерина и поддерживать здоровье сердца. Такой эффект даёт бета-глюкан — растворимая клетчатка. В кишечнике он образует гелеобразное вещество, которое связывает желчные кислоты, богатые холестерином, и помогает выводить их из организма.

Согласно обзорам исследований, ежедневное потребление как минимум 3 граммов бета-глюкана из овса может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, антиоксиданты в составе овса, особенно авенантрамиды, могут уменьшать воспаление в стенках сосудов и улучшать кровоток.

Источник: doctor

Читайте нас также:
#здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
5
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 169
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 212

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 7
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 0
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 10
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 37
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 41
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 56
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 7
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 0
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео