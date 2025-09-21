Эксперты по питанию раскрыли продукт для эффективного похудения

Диетологи всё чаще упоминают овёс в списке самых питательных злаков. Разбираемся, действительно ли овсянка так полезна.

Как делают овсяные хлопья

Зёрна овса сначала очищают, пропаривают, а потом плющат в тонкие лепестки. Такой способ обработки помогает сократить время варки и сохранить питательные вещества.

Минимальной обработке подвергается овсяная крупа, а самой интенсивной — овсянка быстрого приготовления. Последняя усваивается быстрее, поэтому может иметь более высокий гликемический индекс, то есть сильнее повышать уровень сахара в крови.

Несмотря на различия в обработке, все формы овса — хороший источник витаминов группы B, железа, магния, цинка и клетчатки.

Половина стакана сухих хлопьев содержит:

64% суточной нормы марганца;

18% меди;

16% тиамина (витамина B1);

около 13% магния, фосфора и цинка.

В овсянке много белка — 5 г на полстакана сухого продукта. Это выше, чем у большинства других злаков.

Поддержка сердца и снижение холестерина

По данным Американской кардиологической ассоциации, овсянка может снижать уровень «плохого» холестерина и поддерживать здоровье сердца. Такой эффект даёт бета-глюкан — растворимая клетчатка. В кишечнике он образует гелеобразное вещество, которое связывает желчные кислоты, богатые холестерином, и помогает выводить их из организма.

Согласно обзорам исследований, ежедневное потребление как минимум 3 граммов бета-глюкана из овса может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, антиоксиданты в составе овса, особенно авенантрамиды, могут уменьшать воспаление в стенках сосудов и улучшать кровоток.

Источник: doctor