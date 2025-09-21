Baltijas balss logotype
Где самое дорогое и самое дешевое жилье в Европе: ТОП-10 городов

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2025
1001sovet
Где самое дорогое и самое дешевое жилье в Европе: ТОП-10 городов

Один из городов в Нидерландах стал самым дорогим для покупки жилья.

Собственное жилье в Европе кажется несбыточной мечтой, однако есть города, где его приобрести значительно проще. Международная аудиторская и консалтинговая компания Deloitte опубликовала Европейский индекс недвижимости за 2025 год, который определяет, где покупка собственного жилья больше всего "ударяет по кошельку", а где, наоборот, остается относительно доступной.

Аналитики рассчитали, сколько средних годовых зарплат в соответствующей стране необходимо для покупки новопостроенной квартиры площадью 70 квадратных метров.

Где в Европе самое дорогое жилье

Отмечается, что первое место среди наименее доступных европейских городов для покупки жилья занял Амстердам, где для покупки квартиры необходимо, в среднем, 15,4 местной годовой зарплаты. Второе место заняли Афины, где для покупки жилья требуется 15,3 средней годовой греческой зарплаты. При этом третью позицию заняла Прага, где нужно 15 чешских годовых зарплат.

К примеру, по данным из открытых источников, в Нидерландах средняя годовая зарплата в 2024 году составляла более 44 тыс. евро до уплаты налогов, в Греции - 13 тыс. евро, в Чехии - 22 тыс. евро.

Полный перечень наименее доступных европейских городов для покупки жилья:

  1. Амстердам - Нидерланды;

  2. Афины - Греция;

  3. Прага - Чехия;

  4. Кошице - Словакия;

  5. Брно - Чехия;

  6. Банска-Бистрица - Словакия;

  7. Братислава - Словакия;

  8. Любляна - Словения;

  9. Салоники - Греция;

  10. Будапешт - Венгрия.

Где в Европе самое дешевое жилье

turin.jpg

Турин.

На другом конце рейтинга оказался итальянский город Турин, где квартиру можно приобрести за эквивалент лишь 4,9 местной годовой зарплаты. Далее следует город Оденсе в Дании, Манчестер в Великобритании, Орхус (Дания) и польский город Катовице.

Полный перечень самых доступных европейских городов для покупки жилья:

  1. Турин - Италия;

  2. Оденсе - Дания;

  3. Манчестер - Великобритания;

  4. Орхус - Дания;

  5. Катовице - Польша;

  6. Загреб - Хорватия;

  7. Целе - Словения;

  8. Марибор - Словения;

  9. Флоренция - Италия;

  10. Дьер - Венгрия.

#недвижимость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

