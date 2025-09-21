Где самое дорогое и самое дешевое жилье в Европе: ТОП-10 городов

Один из городов в Нидерландах стал самым дорогим для покупки жилья.

Собственное жилье в Европе кажется несбыточной мечтой, однако есть города, где его приобрести значительно проще. Международная аудиторская и консалтинговая компания Deloitte опубликовала Европейский индекс недвижимости за 2025 год, который определяет, где покупка собственного жилья больше всего "ударяет по кошельку", а где, наоборот, остается относительно доступной.

Аналитики рассчитали, сколько средних годовых зарплат в соответствующей стране необходимо для покупки новопостроенной квартиры площадью 70 квадратных метров.

Где в Европе самое дорогое жилье

Отмечается, что первое место среди наименее доступных европейских городов для покупки жилья занял Амстердам, где для покупки квартиры необходимо, в среднем, 15,4 местной годовой зарплаты. Второе место заняли Афины, где для покупки жилья требуется 15,3 средней годовой греческой зарплаты. При этом третью позицию заняла Прага, где нужно 15 чешских годовых зарплат.

К примеру, по данным из открытых источников, в Нидерландах средняя годовая зарплата в 2024 году составляла более 44 тыс. евро до уплаты налогов, в Греции - 13 тыс. евро, в Чехии - 22 тыс. евро.

Полный перечень наименее доступных европейских городов для покупки жилья:

Амстердам - Нидерланды; Афины - Греция; Прага - Чехия; Кошице - Словакия; Брно - Чехия; Банска-Бистрица - Словакия; Братислава - Словакия; Любляна - Словения; Салоники - Греция; Будапешт - Венгрия.

Где в Европе самое дешевое жилье

Турин.

На другом конце рейтинга оказался итальянский город Турин, где квартиру можно приобрести за эквивалент лишь 4,9 местной годовой зарплаты. Далее следует город Оденсе в Дании, Манчестер в Великобритании, Орхус (Дания) и польский город Катовице.

Полный перечень самых доступных европейских городов для покупки жилья: