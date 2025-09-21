Где самое дорогое и самое дешевое жилье в Европе: ТОП-10 городов

Один из городов в Нидерландах стал самым дорогим для покупки жилья.
Собственное жилье в Европе кажется несбыточной мечтой, однако есть города, где его приобрести значительно проще. Международная аудиторская и консалтинговая компания Deloitte опубликовала Европейский индекс недвижимости за 2025 год, который определяет, где покупка собственного жилья больше всего "ударяет по кошельку", а где, наоборот, остается относительно доступной.
Аналитики рассчитали, сколько средних годовых зарплат в соответствующей стране необходимо для покупки новопостроенной квартиры площадью 70 квадратных метров.
Где в Европе самое дорогое жилье
Отмечается, что первое место среди наименее доступных европейских городов для покупки жилья занял Амстердам, где для покупки квартиры необходимо, в среднем, 15,4 местной годовой зарплаты. Второе место заняли Афины, где для покупки жилья требуется 15,3 средней годовой греческой зарплаты. При этом третью позицию заняла Прага, где нужно 15 чешских годовых зарплат.
К примеру, по данным из открытых источников, в Нидерландах средняя годовая зарплата в 2024 году составляла более 44 тыс. евро до уплаты налогов, в Греции - 13 тыс. евро, в Чехии - 22 тыс. евро.
Полный перечень наименее доступных европейских городов для покупки жилья:
-
Амстердам - Нидерланды;
-
Афины - Греция;
-
Прага - Чехия;
-
Кошице - Словакия;
-
Брно - Чехия;
-
Банска-Бистрица - Словакия;
-
Братислава - Словакия;
-
Любляна - Словения;
-
Салоники - Греция;
-
Будапешт - Венгрия.
Где в Европе самое дешевое жилье
Турин.
На другом конце рейтинга оказался итальянский город Турин, где квартиру можно приобрести за эквивалент лишь 4,9 местной годовой зарплаты. Далее следует город Оденсе в Дании, Манчестер в Великобритании, Орхус (Дания) и польский город Катовице.
Полный перечень самых доступных европейских городов для покупки жилья:
-
Турин - Италия;
-
Оденсе - Дания;
-
Манчестер - Великобритания;
-
Орхус - Дания;
-
Катовице - Польша;
-
Загреб - Хорватия;
-
Целе - Словения;
-
Марибор - Словения;
-
Флоренция - Италия;
-
Дьер - Венгрия.
