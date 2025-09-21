Сколько килограммов реально сбросить за месяц: названы точные цифры

Потеря веса - процесс индивидуальный и зависит от многих факторов. Названа общая безопасная скорость похудения, которая не будет вредить здоровью. Об этом сообщает сайт Verywell health.
Диета и физические упражнения
По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, при правильном питании и регулярных физических активностях потеря веса будет происходить от 0,5 до 1 кг в неделю (от 2 до 3,5 кг в месяц). Эти показатели считаются здоровыми.
За шесть месяцев можно потерять до 25 кг. Если ваша цель похудеть и поддерживать вес, сосредоточьтесь на постепенной потере веса. Сочетание низкокалорийной диеты и регулярных физических упражнений (кардиотренировки и силовые) поможет достичь быстрых и безопасных целей по похудению.
Факторы, влияющие на скорость потери веса
Лекарства
В журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews говорится, что некоторые лекарства могут вызвать увеличение веса или затруднить похудение. Сюда относятся:
-
антидепрессанты
-
антигипергликемические лекарства
-
антигипертензивные средства
-
определенные формы контрацепции
Возраст
По данным MedlinePlus, возраст также может влиять на скорость потери веса из-за естественных изменений в организме. После 30 лет жировая масса тела медленно увеличивается, а мышечная уменьшается.
У женщин менопауза уменьшает уровень эстрогена и увеличивает отложение жира, особенно на животе. Тогда как у мужчин снижается тестостерон и происходит больше жировых отложений
Калории
Количество потребляемых калорий влияет на скорость похудения. Национальный институт сердца, легких и крови информирует, что нужно иметь дефицит калорий (то есть сжигать больше калорий, чем потреблять), чтобы терять 0,5-1 кг в неделю.
Избегайте модных диет, обещающих быструю потерю веса и ограничивающих важные питательные вещества в рационе. Для безопасного похудения рекомендуют уменьшить калории на 10-25%.
Например, если сейчас потребляете 2000 ккал, то дефицит будет 500 ккал. В результате стоит потреблять 1500 ккал в день.
Уровень активности
Большая активность может помочь быстрее похудеть. Это также может улучшить состояние сердца, легких и поддерживать потерянный вес.
Физические упражнения сжигают калории и увеличивают мышечную массу, что может улучшить уровень метаболизма, сжигая больше калорий в состоянии покоя.
Стремитесь к 30-45 минут умеренной физической активности 3-5 дней в неделю.
Риски быстрой потери веса
Быстрая потеря веса часто происходит из-за модных диет или чрезмерных физических нагрузок. Оба способа не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе.
По данным журнала StatPearls, резкая потеря веса может быть опасной, поскольку происходит:
-
потеря плотности костей
-
возникает запор
-
обезвоживание
-
депрессия, тревога и переедание
-
диарея
-
усталость
-
быстрое возвращение веса
-
желчные камни
-
головная боль
-
гормональные изменения
-
тошнота и рвота
-
дефицит витаминов
Привычки, препятствующие похудению, включают:
-
малоподвижный образ жизни
-
употребление сладких или обработанных напитков
-
употребление больших порций пищи
-
внесение большого количества существенных изменений в рационе, которые вы не можете поддерживать
-
бездумные перекусы между приемами пищи
-
недостаток качественного сна
Оставить комментарий