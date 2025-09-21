Сколько килограммов реально сбросить за месяц: названы точные цифры

Потеря веса - процесс индивидуальный и зависит от многих факторов. Названа общая безопасная скорость похудения, которая не будет вредить здоровью. Об этом сообщает сайт Verywell health.

Диета и физические упражнения

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, при правильном питании и регулярных физических активностях потеря веса будет происходить от 0,5 до 1 кг в неделю (от 2 до 3,5 кг в месяц). Эти показатели считаются здоровыми.

За шесть месяцев можно потерять до 25 кг. Если ваша цель похудеть и поддерживать вес, сосредоточьтесь на постепенной потере веса. Сочетание низкокалорийной диеты и регулярных физических упражнений (кардиотренировки и силовые) поможет достичь быстрых и безопасных целей по похудению.

Факторы, влияющие на скорость потери веса

Лекарства

В журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews говорится, что некоторые лекарства могут вызвать увеличение веса или затруднить похудение. Сюда относятся:

антидепрессанты

антигипергликемические лекарства

антигипертензивные средства

определенные формы контрацепции

Возраст

По данным MedlinePlus, возраст также может влиять на скорость потери веса из-за естественных изменений в организме. После 30 лет жировая масса тела медленно увеличивается, а мышечная уменьшается.

У женщин менопауза уменьшает уровень эстрогена и увеличивает отложение жира, особенно на животе. Тогда как у мужчин снижается тестостерон и происходит больше жировых отложений

Калории

Количество потребляемых калорий влияет на скорость похудения. Национальный институт сердца, легких и крови информирует, что нужно иметь дефицит калорий (то есть сжигать больше калорий, чем потреблять), чтобы терять 0,5-1 кг в неделю.

Избегайте модных диет, обещающих быструю потерю веса и ограничивающих важные питательные вещества в рационе. Для безопасного похудения рекомендуют уменьшить калории на 10-25%.

Например, если сейчас потребляете 2000 ккал, то дефицит будет 500 ккал. В результате стоит потреблять 1500 ккал в день.

Уровень активности

Большая активность может помочь быстрее похудеть. Это также может улучшить состояние сердца, легких и поддерживать потерянный вес.

Физические упражнения сжигают калории и увеличивают мышечную массу, что может улучшить уровень метаболизма, сжигая больше калорий в состоянии покоя.

Стремитесь к 30-45 минут умеренной физической активности 3-5 дней в неделю.

Риски быстрой потери веса

Быстрая потеря веса часто происходит из-за модных диет или чрезмерных физических нагрузок. Оба способа не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе.

По данным журнала StatPearls, резкая потеря веса может быть опасной, поскольку происходит:

потеря плотности костей

возникает запор

обезвоживание

депрессия, тревога и переедание

диарея

усталость

быстрое возвращение веса

желчные камни

головная боль

гормональные изменения

тошнота и рвота

дефицит витаминов

Привычки, препятствующие похудению, включают: