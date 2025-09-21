Baltijas balss logotype
Во французском городке недалеко от Парижа почти нету туристов: чем он еще прекрасен

Дата публикации: 21.09.2025
Во французском городке недалеко от Парижа почти нету туристов: чем он еще прекрасен

Старый город полон симпатичных кафе и ресторанов, которые можно посетить и попробовать вкусную выпечку, которой славится Франция Город Шартр находится всего в часе езды от Парижа и обладает всем своим очарованием с гораздо меньшим количеством людей, чем в столице Франции. Об этом пишет Daily Express.

В нем даже есть свой собственный готический собор - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Собор Нотр-Дам де Шартр. Возвышающиеся шпили и замысловатые витражи захватывают дух, и собор - идеальное место для начала изучения этого "парижского обмана".

"После того, как вы изучите собор и его крипту, вы можете прогуляться до близлежащего Старого города. Шартр - очень удобный для пеших прогулок город, что делает его идеальным местом для остановки", - сказано в статье.

Интересно, что старый город полон симпатичных кафе и ресторанов, которые можно посетить и попробовать вкусную выпечку, которой славится Франция. Оттуда можно прогуляться вдоль берега реки Эр и изучить ее многочисленные бутики и немного более дорогие рестораны, хотя все они по более низким ценам, чем в Париже.

После прогулки по реке рекомендуется зайти в Музей изящных искусств или даже в необычный Maison Picassiett - дом, покрытый мозаикой из битого стекла и керамики.

"Идеальный вариант для любителей архитектуры, духовных путешественников или тех, кто ищет более размеренный темп, Шартр сочетает в себе культурное богатство с очарованием маленького города", - пишут эксперты.

Отмечается, что его пешеходная доступность и непринужденная атмосфера делают его освежающим дополнением к французскому маршруту, и если вы направляетесь в долину Луары или на юго-запад Франции, это идеальное место для остановки. Чуть меньше часа езды на поезде или машине от Парижа, и Шартр действительно является идеальным местом - он обладает всем очарованием, отсутствием толпы и вдвое более низкой ценой.

#туризм #отдых
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

