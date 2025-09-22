Антицарапки: защита мебели или вред питомцу?

Тем, у кого есть коты, знакома проблема: диваны и ковры быстро покрываются следами когтей. Чтобы этого избежать, некоторые владельцы используют антицарапки. Но что это за приспособление и стоит ли от него толк? Попробуем разобраться.

Антицарапки — это силиконовые колпачки, которые надевают на коготки пушистиков. Причем их не просто надевают, а приклеивают специальным клеем, предварительно немного обрезав кончик коготка.

Колпачки бывают разных цветов — своеобразный кошачий маникюр получается. Они не отклеиваются, а отпадают, когда коготь отрастает спустя 2-3 недели.

Выглядит это миленько, и хозяева спокойны за свои диваны и ковры. Но можно ли быть спокойным за котика?

В чем опасность для котиков

Во-первых, от клея у вашего любимца может случиться аллергия.

Во-вторых, кошки не могут полностью втянуть коготки, получается, они у них постоянно вытянуты. А это может быть опасно: если кошка решится куда-то запрыгнуть, она может подскользнуться на ровной поверхности и сломать себе лапку!

Это еще не все опасности!

* Если вы неправильно приклеите эти антицарапки, когтевая пластина может деформироваться и это тоже приведет к разным травмам и воспалениям.

* Кошка будет пытаться снять это инородное тело с ее коготков, а значит может и проглотить…

* Могут развиться грибковые заболевания, если под антицарапку попадет грязь.

Источник: stebel