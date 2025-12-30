Софья позировала на обложке журнала в черном макси-платье с белой вышивкой в русском стиле.

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст, снялась с певцом Ваней Дмитриенко. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Софья Эрнст предстала в парике с черными короткими волосами и макияжем с темно-розовой помадой. Актриса позировала в бежевом тренче. Рядом с артисткой стоял певец Ваня Дмитриенко.

На прошлой неделе Софья Эрнст стала героиней нового выпуска журнала U Magazine. Она позировала на обложке в черном макси-платье с белой вышивкой в русском стиле. Актриса также надела светлые кожаные ботильоны на каблуках. Ей уложили волосы в легкую волну и сделали макияж. Знаменитость позировала, стоя рядом с лошадью.

В ноябре Софья Эрнст приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда «Хохлома». На одном из фото актриса предстала перед камерой в белой блузе с длинными рукавами, поверх которой было надето серебристое корсетное платье. Образ артистки дополнили массивные серьги и кожаные сапоги на каблуках. Жене Эрнста сделали объемную укладку и макияж с темными тенями и коричневой помадой. Знаменитость позировала, сидя на кровати.

Константин Эрнст ранее встречался с театральным критиком Анной Силюнас. У них родилась дочь Александра, которая носит фамилию отца.

С 1998 по 2010 год Эрнст встречался с продюсером Ларисой Синельщиковой, возглавлявшей «ВИD», а затем созданную на его базе компанию «Красный квадрат». Светская периодика неоднократно называла Синельщикову супругой Эрнста, но в браке они не состояли. Приёмных сына Игоря и дочь Анастасию Константин растил как своих.

С 2014 года Эрнст состоит в отношениях с Софьей Павловной Заикой, бывшей сотрудницей модного дома Ульяны Сергеенко. В 2017 году пара узаконила отношения. С 2015 года Софья стала сниматься в кинофильмах и телесериалах, включая спродюсированные при участии «Первого канала» проекты («Таинственная страсть», «Викинг», «Союз спасения», «Угрюм-река», «Любовь Советского Союза»); в 2018 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу МХТ им. Чехова. У Константина и Софьи трое детей: дочери Эрика (2016 г. р.) и Кира (2017 г. р.) и сын Лев (2020 г. р.).

В 2014 году Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ходатайствовал о запрете въезда на территорию Украины 49 российским журналистам, включая Эрнста. Ходатайство в отношении 35 лиц было удовлетворено Службой безопасности Украины. Весной 2016 года президент Украины Пётр Порошенко визировал решение Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым Эрнсту и 16 другим журналистам, редакторам и руководителям СМИ был запрещён въезд на территорию Украины.

15 марта 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Евросоюз ввел санкции против Эрнста «за организацию и распространение антиукраинской и антиамериканской пропаганды российских властей». Евросоюз отмечает что Эрнст является генеральным директором Первого канала, одного из крупнейших российских медиакомпаний, которая уже много лет используется российскими властями в пропагандистских целях.

6 марта 2022 года включён в санкционный список Канады «элит и близких соратников режима» за «соучастие в неоправданном вторжении России в Украину».

9 мая 2022 года Великобритания внесла Эрнста в санкционный список, отмечая что «после вторжения России в Украину Первый канал значительно активизировал свои политические передачи, содержащие прокремлевские и интервенционные идеи».

По аналогичным основаниям с 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 24 июня 2021 находится под санкциями Украины. С 12 декабря 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии. 24 февраля 2023 года включён в санкционный список Австралии. Ему был запрещён въезд в эти страны, а находящиеся на их территории активы заморожены.