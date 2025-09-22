Дел еще по горло: работы в саду, которые нужно завершить до конца сентября

Сентябрь — месяц переходный: еще вроде бы даже тепло, но дни быстро укорачиваются, ночи становятся прохладнее, а почва постепенно начинает промерзать и засыпать. Это время, когда садовод и огородник закладывают основу будущего сезона. От того, что будет сделано до конца сентября, зависит зимовка растений и весенний урожай. Опытный огородник Павел Пахомов дал советы, что конкретно нужно успеть непременно.

Уборка и хранение урожая

Сентябрь — месяц сбора последних даров огорода. Картофель, морковь, тыква, свекла и капуста должны быть убраны до первых серьезных заморозков. «Важно не просто выкопать овощи, но и правильно подготовить их к хранению: просушить, перебрать, отложить то, что пойдет на посев и то, что будет убрано в кладовую, убрать поврежденные экземпляры. Фрукты с деревьев лучше снимать в сухую погоду, чтобы они дольше сохраняли свежесть. Своевременная уборка убережет от потерь и заложит основу для зимних запасов», — объясняет эксперт.

Осенняя посадка деревьев и кустарников

Именно сейчас оптимальное время для посадки яблонь, груш, смородины, крыжовника и малины. Почва еще достаточно теплая, корни успевают прижиться до зимы, а весной такие саженцы стартуют быстрее весенних посадок. Главное — выбрать здоровые растения и подготовить посадочные ямы заранее, добавив перегной и золу. После посадки деревья и кусты обильно поливают и мульчируют, такая работа позволяет уже через год заметить прибавку в урожае.

Подготовка почвы к зиме

Чтобы весной не начинать садово-огородные работы с тяжелой целинной земли, стоит уже осенью перекопать грядки. При перекопке можно внести перегной, компост или сидераты, которые улучшают структуру почвы. «На кислых почвах полезно раскисление золой или известью. Оставлять землю „голой“ нежелательно — она быстрее зарастает сорняками и выветривается. Забота о почве осенью экономит силы весной и делает ее более плодородной», — подчеркивает садовод.

Обрезка и уход за многолетниками

Кусты смородины и малины требуют осенней обрезки: убирают старые, больные и засохшие ветви, чтобы не растение не тратило силы на бесплодные побеги. Цветники освобождают от отцветших однолетников и подкармливают многолетние растения фосфорно-калийными удобрениями для укрепления корней. Плодовые деревья осматривают: зачищают кору, удаляют мхи и лишайники, обрабатывают раны садовым варом. Осенняя обрезка и уход снижают риск зимних болезней и обеспечивают хороший рост весной. Заботясь о многолетниках сейчас, садовод избавляет себя от множества проблем в следующем сезоне.

Подготовка к зимнему укрытию

В конце сентября уже стоит подумать о защите садовых культур от морозов. Молодые деревца белят известковым раствором, чтобы защитить кору от перепадов температуры и солнечных ожогов. Малина и виноград нуждаются в пригибании и подготовке к укрытию. Многолетники можно замульчировать листьями, соломой или опилками. Эти простые меры сохранят растения в целости и помогут им благополучно дожить до весны без потерь.