Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На глазок: правила осеннего ухода за кожей век 0 179

Люблю!
Дата публикации: 22.09.2025
womanhit
На глазок: правила осеннего ухода за кожей век

Кожа вокруг глаз — нежная и тонкая, обычно она первой реагирует на изменение погоды или бьюти-рутины. После лета ей часто не хватает влаги, эластичности и успокаивающих компонентов, так что в арсенале непременно должны быть мягкое очищение, деликатные активы и грамотное нанесение. Косметолог Ирина Созинова дала советы: что выбрать, как комбинировать и когда ждать результат.

Сместить акцент на увлажнение и барьер

Осенью покровы вокруг глаз теряет воду быстрее из-за ветра и отопления, поэтому базой становятся формулы с гиалуроновой кислотой, глицерином, бетаином, пантенолом и НУФ-комплексом. «Ищите в составе также керамиды и сквалан — они усиливают липидный барьер и уменьшают реактивность. Для утреннего слоя под макияж подойдут гели и гель-кремы, на вечер — более плотные кремы и бальзамы, они создают мягкий окклюзив, который удерживает влагу до утра», — говорит эксперт.

Включить щадящие антивозрастные активы

Осень —самое время возвращать мягкие ретиноиды и пептиды. Начните с ретиналь или ретинол-кремов для зоны вокруг глаз в низких концентрация× 0,01–0,1% через ночь, 2–3 раза в неделю, повышайте лишь при хорошей реакции организма. Пептиды (медные, матрикины) работают безопасно круглый год и усиливают синтез коллагена без пересушивания. Ниацинамид 2–4% помогает укреплять барьер и бороться с желтоватыми тенями за счет влияния на микроциркуляцию, а вот мягкие кислоты вокруг глаз не используйте, оставьте эксфолиацию для щек и лба.

Наносите правильно

Главная ошибка тут — переусердствовать. На оба глаза достаточно порции с рисовое зерно: распределите по костному краю орбиты — от наружного уголка к внутреннему по нижнему веку и в обратном направлении по верхнему, не заходя на подвижное веко, если продукт не одобрен офтальмологически. «Работайте без растягивания: подушечками безымянных пальцев, легкие прижимы и „штамповка“. Между слоями декоративной косметики и кремом дайте 60–90 секунд, чтобы формула схватилась», — советует косметолог.

Порядок слоев утром: увлажняющий тоник/мист по желанию, затем крем для глаз, после — крем для лица, SPF, макияж. Вечером: демакияж (двухфазка или молочко), мягкий очищающий гель, актив (ретиноид или пептиды), через паузу — питательный крем. Если используете патчи, ставьте их на «голую» чистую кожу на 10–15 минут до крема. Такой порядок снижает скатывание консилера и дает более ровный лифтинг.

Учитывайте индивидуальные проблемы: отеки, темные круги, чувствительность

При утренних отеках исключите на ночь плотные масла и соленые ужины, применяйте легкие гели с кофеином 0,5–1% и экстрактом конского каштана, вечером — мягко дренирующий крем без ментола и камфоры. Темные круги могут быть разной природы: сосудистые маскируются никотинамидом и кофеином, пигментные — арбутином или транексамовой кислотой (только в глазных формулах), структурные (углубление слезной борозды) корректируют у косметолога.

Чувствительная кожа любит минимализм: без отдушек, без спиртов, с керамидами, пантенолом, центеллой. Тестируйте новый крем 72 часа на скуле у внешнего уголка глаза, начните с через-день, затем ежедневно. Если пользуетесь линзами, наносите крем за 15 минут до их установки или уже после, когда формула впиталась, поскольку силиконы в составе могут мигрировать на линзу и вызывать «туман».

Не забывайте про SPF

Даже в пасмурный осенний день UVA стабилен: утренний крем для глаз дружит с SPF 30–50, нанесенным до линии крема для лица (аккуратно, чтобы не щипало). Солнцезащитные стики минерального типа удобны для подновления поверх макияжа. Пара сопутствующих привычек усиливает любую бьюти-рутину: достаточная влажность воздуха в спальне (40–50%), сон на невысокой подушке, мягкое снятие макияжа без усердного растирания век.

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 170
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 213

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 4
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 12
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 18
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 15
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 39
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 43
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 4
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 12
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео