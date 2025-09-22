На глазок: правила осеннего ухода за кожей век

Кожа вокруг глаз — нежная и тонкая, обычно она первой реагирует на изменение погоды или бьюти-рутины. После лета ей часто не хватает влаги, эластичности и успокаивающих компонентов, так что в арсенале непременно должны быть мягкое очищение, деликатные активы и грамотное нанесение. Косметолог Ирина Созинова дала советы: что выбрать, как комбинировать и когда ждать результат.

Сместить акцент на увлажнение и барьер

Осенью покровы вокруг глаз теряет воду быстрее из-за ветра и отопления, поэтому базой становятся формулы с гиалуроновой кислотой, глицерином, бетаином, пантенолом и НУФ-комплексом. «Ищите в составе также керамиды и сквалан — они усиливают липидный барьер и уменьшают реактивность. Для утреннего слоя под макияж подойдут гели и гель-кремы, на вечер — более плотные кремы и бальзамы, они создают мягкий окклюзив, который удерживает влагу до утра», — говорит эксперт.

Включить щадящие антивозрастные активы

Осень —самое время возвращать мягкие ретиноиды и пептиды. Начните с ретиналь или ретинол-кремов для зоны вокруг глаз в низких концентрация× 0,01–0,1% через ночь, 2–3 раза в неделю, повышайте лишь при хорошей реакции организма. Пептиды (медные, матрикины) работают безопасно круглый год и усиливают синтез коллагена без пересушивания. Ниацинамид 2–4% помогает укреплять барьер и бороться с желтоватыми тенями за счет влияния на микроциркуляцию, а вот мягкие кислоты вокруг глаз не используйте, оставьте эксфолиацию для щек и лба.

Наносите правильно

Главная ошибка тут — переусердствовать. На оба глаза достаточно порции с рисовое зерно: распределите по костному краю орбиты — от наружного уголка к внутреннему по нижнему веку и в обратном направлении по верхнему, не заходя на подвижное веко, если продукт не одобрен офтальмологически. «Работайте без растягивания: подушечками безымянных пальцев, легкие прижимы и „штамповка“. Между слоями декоративной косметики и кремом дайте 60–90 секунд, чтобы формула схватилась», — советует косметолог.

Порядок слоев утром: увлажняющий тоник/мист по желанию, затем крем для глаз, после — крем для лица, SPF, макияж. Вечером: демакияж (двухфазка или молочко), мягкий очищающий гель, актив (ретиноид или пептиды), через паузу — питательный крем. Если используете патчи, ставьте их на «голую» чистую кожу на 10–15 минут до крема. Такой порядок снижает скатывание консилера и дает более ровный лифтинг.

Учитывайте индивидуальные проблемы: отеки, темные круги, чувствительность

При утренних отеках исключите на ночь плотные масла и соленые ужины, применяйте легкие гели с кофеином 0,5–1% и экстрактом конского каштана, вечером — мягко дренирующий крем без ментола и камфоры. Темные круги могут быть разной природы: сосудистые маскируются никотинамидом и кофеином, пигментные — арбутином или транексамовой кислотой (только в глазных формулах), структурные (углубление слезной борозды) корректируют у косметолога.

Чувствительная кожа любит минимализм: без отдушек, без спиртов, с керамидами, пантенолом, центеллой. Тестируйте новый крем 72 часа на скуле у внешнего уголка глаза, начните с через-день, затем ежедневно. Если пользуетесь линзами, наносите крем за 15 минут до их установки или уже после, когда формула впиталась, поскольку силиконы в составе могут мигрировать на линзу и вызывать «туман».

Не забывайте про SPF

Даже в пасмурный осенний день UVA стабилен: утренний крем для глаз дружит с SPF 30–50, нанесенным до линии крема для лица (аккуратно, чтобы не щипало). Солнцезащитные стики минерального типа удобны для подновления поверх макияжа. Пара сопутствующих привычек усиливает любую бьюти-рутину: достаточная влажность воздуха в спальне (40–50%), сон на невысокой подушке, мягкое снятие макияжа без усердного растирания век.