Дата публикации: 22.09.2025
Они тихо съедают ваши деньги: 5 приборов, которые нужно выключать из розеток на ночь

Большие счета за электричество никому не приносят радости. Однако мы часто списываем все это на высокие тарифы. Но редко задумываемся, из чего именно складывается эта сумма. А ведь часть денег мы платим буквально за воздух — за энергию, которую приборы поглощают вхолостую, пока мы спим или нас нет дома.

Они просто подключены к розетке и тихо накручивают счетчик. Давайте познакомимся с этими невидимыми пожирателями энергии поближе.

Что такое фантомное потребление?

Это главный секрет вашего высокого счета. Фантомное или резервное потребление — это энергия, которую прибор берет из сети, даже когда он якобы выключен. Достаточно просто воткнуть вилку в розетку.

Кажется, что это копейки. Но сложите все ваши гаджеты и умножьте на 24 часа в сутки и 30 дней в месяце. Получится внушительная сумма.

Эксперты говорят, что на такие «утечки» может уходить до 10% от всего расхода электроэнергии в доме. То есть каждый десятый рубль из вашего счета вы платите за то, что не используете.

Телевизор и медиасистема

Современный телевизор почти никогда не умирает по-настоящему. Нажатие на кнопку пульта переводит его в режим ожидания. В этот момент он ждет сигнала от вас, чтобы мгновенно проснуться. А еще он поддерживает связь с интернетом, обновляет программы. Все это требует питания.

То же самое относится к игровым приставкам, колонкам и ТВ-приставкам. Эта компания приборов — чемпион по фантомному потреблению в гостиной.

Компьютер и ноутбук

Мы часто оставляем компьютер в спящем режиме. Это удобно — не надо ждать загрузки. Но в этом состоянии система все равно активна и кушает электричество. Зарядное устройство ноутбука, оставленное в розетке без самого гаджета, тоже греется и потребляет ток.

Даже в выключенном состоянии блок питания компьютера может брать немного энергии. Лучшая привычка — полностью выключать технику и освобождать розетки от зарядок.

Микроволновая печь и духовой шкаф

Эти кухонные гиганты редко бывают полностью отключены. А зачем? Они же не работают. Но посмотрите на них. Почти у каждой микроволновки есть часы и подсветка дисплея. Умные духовки с сенсорными панелями и таймерами тоже всегда начеку. Вся эта электроника питается от сети постоянно. И за яркие цифры на часах вы платите круглые сутки.

Зарядные устройства без дела

Воткнутый в розетку провод от телефона или планшета — самый коварный враг. Без подключенного аппарата современное зарядное устройство почти не потребляет энергию. Но ключевое слово — «почти». Минимальный ток все равно утекает. А если у зарядки есть светодиодный индикатор, аппетиты растут.

Старые и некачественные модели греются и тратят еще больше. Плюс, постоянное напряжение изнашивает их изнутри, что может быть опасно.

Кофеварка и чайник

Умные чайники с поддержанием температуры и кофемашины с таймером — удобные вещи. Но их удобство имеет цену. Чтобы в любой момент быть готовыми сварить вам напиток, они должны быть в режиме готовности. Это значит, что их внутренние системы не спят. Они следят за температурой воды, ждут сигнала с пульта, подсвечивают кнопки. Все это — постоянный, хоть и небольшой, расход электричества.

Как не забывать выключать все это?

Бегать каждый вечер по дому и выдергивать вилки — не самое интересное занятие. К счастью, есть способы проще.

Удлинители с кнопкой. Это самый простой и дешевый способ. Подключите телевизор, приставку и колонки в один такой блок. Одним щелчком выключателя вы разом отключите всю группу приборов.

Умные розетки. Они позволяют управлять питанием удаленно через телефон. Можно задать расписание, чтобы техника сама отключалась на ночь и включалась утром.

Формируем привычку. Отключайте зарядное устройство сразу после того, как телефон пополнил заряд батареи. Перед сном пробегитесь взглядом по розеткам. Со временем это войдет в привычку и будет делаться на автомате.

Борьба с фантомным потреблением — это не просто экономия. Это еще и забота о безопасности вашего дома и сроке службы приборов. Отключайте ненужное и пусть ваш счет за свет становится приятным сюрпризом.

#дом
Видео