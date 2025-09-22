Осень без модных ошибок: как собирать стильные образы, не жертвуя комфортом

Осенью многие хотят обновить гардероб, но как подобрать вещи, которые будут не только модными, но и будут удобными и уместными? Существует несколько секретов, благодаря которым можно всегда удачно собирать "луки" и выглядеть на все 100. Об этом эксклюзивно для РБК-Украина рассказала стилист Галина Денисюк.
Главные ошибки при выборе одежды на осень
Так, стилист определила сразу несколько моментов, из-за которых можно испортить подбор всего образа.
Чрезмерная ставка на тренды без базы. Эта ошибка сделает ваш гардероб недешевым, но максимально непрактичным.
Игнорирование погодных условий. Тренды это важно, но существуют вещи, которые подходят только для лета или же для зимы.
Неправильные пропорции и "тяжелые" образы без баланса. Они могут полностью испортить даже самые дорогие вещи.
"А еще - слишком дешевая обувь или аксессуары, которые сразу снижают впечатление от стиля и делают образ небрежным. Важно строить гардероб на основе базовых, качественных вещей и использовать тренды как акценты, а не основу", - подчеркнула стилист.
"Только так можно выглядеть современно и одновременно оставаться комфортной в любое время года. Кроме того, продуманные пропорции и баланс между объемами, цветами и фактурами делают образ завершенным и элегантным, даже если используются простые вещи", - пояснила она.
Также Денисюк рассказала, как адаптировать мировые модные тенденции к местной погоде и стилю жизни. На самом деле все очень просто.
"Секрет в практичности: водостойкие материалы, теплые подкладки и многослойность. Тенденции можно внедрять через аксессуары или цвет, но базу стоит строить под наш климат", - рассказала Галина.
"Такой подход позволяет оставаться в тренде и одновременно чувствовать себя комфортно в любую погоду. Практичность и стиль идут рука об руку: грамотно подобранные вещи выглядят дорого и современно, а их ношение приносит удовольствие", - резюмировала она.
