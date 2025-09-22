Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осень без модных ошибок: как собирать стильные образы, не жертвуя комфортом 0 170

Люблю!
Дата публикации: 22.09.2025
1001sovet
Осень без модных ошибок: как собирать стильные образы, не жертвуя комфортом
ФОТО: Freepik

Осенью многие хотят обновить гардероб, но как подобрать вещи, которые будут не только модными, но и будут удобными и уместными? Существует несколько секретов, благодаря которым можно всегда удачно собирать "луки" и выглядеть на все 100. Об этом эксклюзивно для РБК-Украина рассказала стилист Галина Денисюк.

Главные ошибки при выборе одежды на осень

Так, стилист определила сразу несколько моментов, из-за которых можно испортить подбор всего образа.

  • Чрезмерная ставка на тренды без базы. Эта ошибка сделает ваш гардероб недешевым, но максимально непрактичным.

  • Игнорирование погодных условий. Тренды это важно, но существуют вещи, которые подходят только для лета или же для зимы.

  • Неправильные пропорции и "тяжелые" образы без баланса. Они могут полностью испортить даже самые дорогие вещи.

"А еще - слишком дешевая обувь или аксессуары, которые сразу снижают впечатление от стиля и делают образ небрежным. Важно строить гардероб на основе базовых, качественных вещей и использовать тренды как акценты, а не основу", - подчеркнула стилист.

"Только так можно выглядеть современно и одновременно оставаться комфортной в любое время года. Кроме того, продуманные пропорции и баланс между объемами, цветами и фактурами делают образ завершенным и элегантным, даже если используются простые вещи", - пояснила она.

Также Денисюк рассказала, как адаптировать мировые модные тенденции к местной погоде и стилю жизни. На самом деле все очень просто.

"Секрет в практичности: водостойкие материалы, теплые подкладки и многослойность. Тенденции можно внедрять через аксессуары или цвет, но базу стоит строить под наш климат", - рассказала Галина.

"Такой подход позволяет оставаться в тренде и одновременно чувствовать себя комфортно в любую погоду. Практичность и стиль идут рука об руку: грамотно подобранные вещи выглядят дорого и современно, а их ношение приносит удовольствие", - резюмировала она.

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 170
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 214

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 4
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 12
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 20
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 15
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 39
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 43
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 4
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 12
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео