Серьги и форма лица: что подходит лучше всего

Серьги всегда пользовались популярностью у женщин, ведь они особенно эффектно подчёркивают красоту лица и волос. Чтобы выглядеть гармонично, важно выбирать серьги с учётом формы лица. Цвет украшений подбирают в тон глазам, коже и волосам, а форму — в зависимости от типа внешности.

1. «Круг»

Круглолицые женщины выглядят всегда моложе сверстниц. Но, круглое лицо визуально делает девушку полненькой, даже при стройной комплекции. Причёска и украшения могут помочь решить эту «проблему». Как правильно подобрать серьги по форме лица девушкам с круглыми щёчками?

Украшение округлой формы только усиливают этот нежелательный эффект. Обладательницам подобной внешности дизайнеры не советуют украшения слишком тяжёлые с закруглёнными краями, кольца, гвоздики.

Интересно смотрятся, растянутые в длину, модели, украшенные подвесками. Подбирая серьги по типу лица, попробуйте купить объёмные украшения, потому что тоненькие изделия просто потеряются на широком фоне.

2. «Квадрат»

Украшения с плавными контурами и мягкими линиями сгладят сильно выраженные линии внешности такого типа.

Стилисты не советуют одевать украшения с резкими гранями и острыми углами.

Выбирая серьги под форму лица, предпочтите овал с волнистыми линиями, а также неброскими матовыми подвесками.

Они будут интересно трепетать во время движения, придадут облику женственности, изящества.

3. «Груша»

Узкий лоб и солидную нижнюю челюсть можно скорректировать волосами. Лучше выбрать серьги к лицу классической формы, незамысловатого дизайна.

4. Вытянутое лицо

Подобрать серьги под тип лица не сложно. Удлинённая форма иногда делает лицо задумчивым. Помогут справиться с проблемой яркие круглые серёжки или модель «Конго». При резких чертах лица, выбирайте мягкие украшения природного дизайна.

Подчеркнут красоту и придадут естественности внешнему виду изделия в виде цветов, листьев, инкрустированные маленькими камушками.

5. «Ромб»

Как правильно выбрать серьги под форму лица при таких чертах? Ромбовидное лицо характеризуется большими скулами и узким лбом, подбородком.

Подойдут овальные модели, а также капельки, кисточки. Красиво будет смотреться изделие из серебра, украшенное фианитами.

6. «Треугольник»

Небольшой подборок, «отсутствие» щёк и широкая линия лба характеризуют эту внешность, которую особенно ценят мужчины. Как выбрать серьги по форме лица в таком случае?

Неправильно подобранные украшения могут сделать такое лицо измождённым. Не стоит покупать украшения, имеющие три вершины. Лучше выбрать серьги по форме лица, расширяющиеся в нижней части. Красиво будут выглядеть модели «Конго» или трапеция.

Источник: silverland



