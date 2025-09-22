Вы тоже пьёте воду с лимоном и медом по утрам? Диетолог не в восторге

Стакан чистой воды натощак по утрам или перед каждым приемом пищи называют одной из самых правильных оздоровительных практик. Многие пытаются усовершенствовать напиток, добавляя к нему ломтик лимона, листики мяты или даже ложку меда.

Но не оказывают ли они этим организму медвежью услугу? В своем телеграм-канале диетолог Лиза Афинская объяснила, что не так с подслащенной водой.

«Если вкратце, то пить воду с лимоном и медом не особо полезно, — говорит эксперт. — Этот напиток не будет „суперфудом“, в нем нет большого количества витаминов, минералов и других полезных веществ».

При этом к лимону у диетолога претензий нет, все вопросы к меду. Да, в этом подсластителе есть полезные вещества, в том числе фенолы, флавоноиды. Благодаря им мед обладает некоторыми противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Но добавлять его в воду на регулярной основе не стоит.

«Мед — концентрированный источник свободных сахаров, — объясняет Лиза Афинская. — Он повышает гликемическую нагрузку, а мы этого не хотим».

Когда вы в небольших количествах добавляете мед в еду (например, в полезные домашние десерты, в маринад, в кашу), клетчатка, жиры и белок, содержащиеся в блюдах, замедляют всасывание сахара в кровь и не допускают резких скачков. Поэтому, например, мед часто смешивают с орехами.

«В воде с медом нет ничего: ни клетчатки, ни белков, ни жиров, — говорит диетолог. — Если вы делаете себе такой напиток иногда, потому что вам вкусно или он помогает избавиться от неприятных ощущений в горле во время простуды, проблем нет. Но изо дня в день употреблять его не стоит. Лучше пить чистую воду, а для вкуса добавлять дольки лимона, апельсина, листья мяты и так далее».