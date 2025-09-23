Дело не в гаджетах: почему подростка сложно уложить спать и рано поднять

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда уложить ребенка спать до полуночи практически невозможно.

Если вы учтете особенности биологических часов и создадите правильные условия для отдыха, ваш ребенок будет чувствовать себя значительно лучше, будет менее раздражительным и более сосредоточенным.

Почему подростки не могут рано уснуть

После 12 лет у детей меняется работа биологических часов. Гормон сна — мелатонин — начинает вырабатываться значительно позже, чем у взрослых. Поэтому когда родители уже мечтают о подушке в 22:00, у подростка открывается «второе дыхание».

Фактически попытка уложить ребенка спать в 22 часа для мозга выглядит так же, если бы родителям предложили лечь в 19 часов. А ранний подъем в 7 утра для подростка равнозначен тому, что взрослому нужно встать в четыре. Поэтому дети такого возраста часто очень уставшие и раздражительные утром.

Как помочь ребенку заснуть раньше: советы родителям