Люблю!
Дата публикации: 23.09.2025
1001sovet
Дело не в гаджетах: почему подростка сложно уложить спать и рано поднять

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда уложить ребенка спать до полуночи практически невозможно.

Если вы учтете особенности биологических часов и создадите правильные условия для отдыха, ваш ребенок будет чувствовать себя значительно лучше, будет менее раздражительным и более сосредоточенным.

Почему подростки не могут рано уснуть

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда уложить ребенка спать до полуночи практически невозможно. И это не проблема упрямства, лени или смартфона.

После 12 лет у детей меняется работа биологических часов. Гормон сна — мелатонин — начинает вырабатываться значительно позже, чем у взрослых. Поэтому когда родители уже мечтают о подушке в 22:00, у подростка открывается «второе дыхание».

Фактически попытка уложить ребенка спать в 22 часа для мозга выглядит так же, если бы родителям предложили лечь в 19 часов. А ранний подъем в 7 утра для подростка равнозначен тому, что взрослому нужно встать в четыре. Поэтому дети такого возраста часто очень уставшие и раздражительные утром.

Как помочь ребенку заснуть раньше: советы родителям

  • Стабильный режим. Старайтесь, чтобы подъем и сон были в одно и тоже время даже в выходные. Это тренирует биологические часы.

  • Меньше света вечером. Яркий свет тормозит выработку мелатонина. Вечером лучше приглушить освещение, отложить телефон и выключить компьютер.

  • Утром больше солнца. Хорошо, если ребенок получит хотя бы 15 минут солнечного света после пробуждения. Это поможет мозгу переключиться на дневной режим.

  • Физическая активность. Прогулка после школы или легкие тренировки днем помогут поскорее расслабиться вечером.

  • Понимание со стороны родителей. Главное — не ругать подростка за позднее засыпание. Ему нужны поддержка и понимание, ведь это не его вина, а биологическая особенность организма.

#дети и родители
  • AE
    Al Ekses
    23-го сентября

    Да, как обычно. «Понять и простить», «это не мы такие, это жизнь такая» и прочая чепуха современных недоучек от медицины - можно подумать, мы не были подростками и не знаем что всё написанное никакая не «перестройка организма», а элементарная лень и безответственность.

