Зеленский высказался о встрече с Путиным 0 1111

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский высказался о встрече с Путиным
ФОТО: Global Look Press

Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает Reuters.

«Я готов к встрече с Путиным в любом формате», — высказался он.

29 декабря телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по урегулированию украинского кризиса, сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут впервые за пять лет провести телефонный разговор. Последний раз главы государств общались по телефону в 2020 году.

Читайте нас также:
#Украина #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
