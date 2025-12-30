Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает Reuters.

«Я готов к встрече с Путиным в любом формате», — высказался он.

29 декабря телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по урегулированию украинского кризиса, сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут впервые за пять лет провести телефонный разговор. Последний раз главы государств общались по телефону в 2020 году.