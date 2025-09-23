Baltijas balss logotype
Не черный и не белый: самый полезный хлеб заменит половину аптечки

Люблю!
Дата публикации: 23.09.2025
1001sovet
Не черный и не белый: самый полезный хлеб заменит половину аптечки

Диетологи назвали самые полезные разновидности хлеба, которые надо добавить в рацион Любители мучного пытаются выяснить, какой хлеб полезнее - черный или белый, или какой-то ещё. Ведь хочется не только наслаждаться вкусом еды, но и получать из неё пользу для здоровья.

К счастью, сдоба тоже может быть питательной. Самыми ценными считаются те виды, которые подвергаются минимальной обработке. Такая выпечка содержит много витаминов, клетчатки и медленных углеводов.

Какой хлеб самый полезный и низкокалорийный

Подборку лучших видов мучного составил сайт Verywell Health. Диетологи назвали семь разновидностей выпечки, которую можно включать в рацион даже на диете.

Пророщенный цельное зерно

Такая сдоба выпекается из особенной основы, в которой сохраняются все части зёрен, включая отруби и зародыш. В отличие от белой муки, которую тщательно очищают, пророщенная цельнозерновая содержит гораздо больше питательных веществ и витаминов, легче усваивается и богата на полезные "медленные" углеводы.

Цельная пшеница

Ищите этот ингредиент первым в составе. Цельнозерновая выпечка наиболее богата витаминами, антиоксидантами и минералами. Она рекомендуется диабетикам и людям с хроническими заболеваниями сердца. Доказана её польза для иммунитета.

Закваска

Хлеб на закваске готовится с применением ферментации, а польза ферментированных продуктов общеизвестна. Этот процесс уменьшает количество фитиновой кислоты и моносахаридов - веществ, которые вызывают вздутие и повышают уровень сахара в крови. Как показывают исследования, хлебная закваска полезна для профилактики диабета и болезней сердца.

Овсянка

Овсяная мука известна богатым витаминным составом. Выпечка из неё замедляет пищеварение и предотвращает повышение показателя инсулина в крови. Исследовании, участники которого долго ели низкокалорийный овсяный хлеб, показало снижение уровня холестерина у испытуемых.

Лен

Ешьте хлеб из цельнозернового льна, если хотите получать много клетчатки, антиоксидантов и полезных жиров. Эти микроэлементы важны для нормального кровяного давления. Также в семенах содержатся соединения лигнаны, которые улучшают настроение и борются с воспалениями.

Рожь

В вопросе того, какой хлеб лучше - белый или чёрный, второй однозначно побеждает. Особенно если изготовлен из цельнозерновой ржаной муки. Он лучше насыщает и способствует размножению незаменимых кишечных бактерий.

Безглютеновая мука

Хотя многие люди, раздумывая, какой хлеб самый полезный, называют безглютеновый, в рейтинге диетологов он занимает последнюю строчку. Для людей без аллергии на глютен он не полезнее обычной белой булки. Такая непереносимость есть лишь примерно у 1% людей.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео