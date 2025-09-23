Baltijas balss logotype
Дата публикации: 23.09.2025
1001sovet
Вы делали это неправильно: как использовать бумажные полотенца
ФОТО: Youtube

Бумажные полотенца — незаменимый помощник на кухне, но большинство хозяек используют их неправильно. Блогерша раскрыла несколько секретов, которые помогут облегчить быт и сэкономить время.

Бумажными полотенцами пользуются все хозяйки, поскольку они являются необходимым атрибутом на кухне. Из-за высокой поглотительной способности они удобны в использовании, но большинство из нас используют их неправильно.

Блоггерша Ирина Зелинская раскрыла несколько секретов, которые помогут облегчить быт.

Лайфхаки для уборки и кухни

Хранение продуктов. По словам блоггерши, бумажные полотенца следует подкладывать на низ ящичков, где хранятся фрукты и овощи. Они поглотят излишнюю влагу и сохранят свежесть продуктов гораздо дольше.

Мытье контейнеров. Чтобы быстро отмыть контейнер, нужно сложить бумажное полотенце, положить на дно, добавить немного воды и моющего средства, закрыть крышкой и встряхнуть. Через несколько секунд контейнер станет чистым без дополнительной мойки.

Неожиданное применение

Зеркала без разводов. Для идеально чистых зеркал без разводов достаточно протереть их сухим бумажным полотенцем. Разводы исчезнут в считанные секунды.

Очистка плиты и духовки. Плотные бумажные полотенца могут заменить влажные салфетки. Их можно смочить водой и отжать, а затем протереть ими индукционную плиту, микроволновку, духовку или кухонную мебель. После этого следует пройтись еще раз сухим полотенцем.

Охлаждение напитков и дезодорирование обуви. Чтобы быстро охладить напиток, оберните бутылку в увлажненное бумажное полотенце и поместите в морозилку на 15 минут. А для дезодорирования обуви просто нанесите несколько капель эфирного масла на полотенце и оставьте его внутри на ночь. Это поможет избавиться от неприятных запахов.

#дом
