Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Разрешите себе иметь плохой день»: психолог дала важные советы тем, кому тяжело 0 267

Люблю!
Дата публикации: 24.09.2025
Doctorpiter
«Разрешите себе иметь плохой день»: психолог дала важные советы тем, кому тяжело
ФОТО: dreamstime

Бывают дни, когда все валится из рук, и кажется, что весь мир против. Есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать, чтобы относительно легко пережить неудачи и справиться с подобными ситуациями.

Бизнес-психолог Алена Никольская поделилась с «Доктором Питером» перечнем правил, которые помогут пережить плохой день.

Правило № 1. Разрешите себе иметь плохой день

Вы удивитесь, но принятие того, что день не обязан быть идеальным, а может быть, плохим, — колоссальный шаг к нормальному самочувствию. Да, ничто в этом мире не идеально.

Все идет не по плану? Остановитесь и примите это. По возможности отмените все важные дела, не планируйте никаких серьезных решений и не стройте глобальных планов.

Правило № 2. Позаботьтесь о себе

Забота о себе — искусство, доступное далеко не каждому. Если дела не заладились, то подумайте, что полезного и приятного вы можете сделать для себя здесь и сейчас.

Есть одна очень интересная психологическая практика — держать под рукой свою детскую фотографию. Что-то не так? Посмотрите на нее и дайте совет своему внутреннему ребенку. Чем бы он хотел побаловать себя сегодня?

Но здесь очень важно не поддаваться импульсивным привычкам, которые лишь на время облегчают настроение. Съесть коробку конфет — плохая идея, а вот прогулка в парке, чтение или разбор вещей в шкафу будут полезными и экологичными решениями.

Интересный факт: когда мы разбираем вещи, мы психологически упорядочиваем внутреннее пространство и создаем чувство контроля.

Правило № 3. Сосредоточьтесь на том, что уже есть

Решили, что все плохо? Берите лист бумаги и ручку либо хотя бы мысленно перечислите все то, за что сейчас можно быть благодарным хотя бы самому себе. Уютный дом, здоровое тело. Это могут быть и базовые вещи: видеть, слышать, ходить.

Не нужно забывать, что привычные для кого-то вещи могут быть настоящей мечтой для тех, у кого сейчас этого нет.

Правило № 4. Не обобщайте неудачи

Плохой день не равно конец света. Гоните мысли по типу «Все пропало!», «Теперь так будет всегда» и пр. Все проходит.

Помните простую мудрость: утро вечера мудренее. Если чувствуете, что совсем никак не справляетесь, то прилягте отдохнуть. Сон помогает мозгу перезагрузиться и упорядочить мысли.

Правило № 5. Помните о зонах ответственности и контроля

Невозможно контролировать все и сразу, нельзя нести ответственность за все и всех. Сфокусируйтесь конкретно на том, что вы реально в силах контролировать.

В первую очередь базово позаботьтесь о себе: сон, питание, минимальные физические нагрузки.

Правило № 6. Помните про позитив

Если на душе стало грустно, то постарайтесь вспомнить моменты, которые вызывают радость, людей, которые вас любят и поддерживают. Нелишним будет взять и договориться с друзьями о встрече.

Правило № 7. Смените обстановку

Чтобы немного переключиться, можно выехать в новое место в городе либо отправиться за город. Новые впечатления помогают очистить голову и взглянуть даже на привычную ситуацию под новым углом.

Правило № 8. Вспомните сильные стороны

Как бы то ни было, но ведь это вряд ли был первый и единственный такой день в жизни? Вы и ранее успешно преодолевали трудности. Плохие дни случаются, сегодняшний — не первый и не последний, такова жизнь. Но у вас есть важное преимущество, о котором не надо забывать, — ресурсы справляться с такими днями.

Бонус: три привычки, которые помогут легче переживать неудачные дни

Правила — это хорошо, но соблюдать их непросто, если нет достаточного уровня подготовки. Чтобы жизненные неурядицы получалось проживать проще, можно внести в свою жизнь три важные привычки.

Что бы ни случилось, не ругать себя

Что есть критика? То, что только снижает уверенность и ухудшает настроение. Помните, что все сталкиваются с неудачами, не нужно за это себя корить.

По возможности помогать другим

Перевели бабушку через дорогу, покормили дворового котенка или поучаствовали в благотворительной акции, которую организовала организация, — все это позволяет улучшить настроение, набраться дополнительных сил и подпитаться ресурсами.

Создать утренний ритуал

Лучше всего начинать день с того, что поможет настроиться на позитив. Это несколько минут благодарности, физические упражнения, вкусный завтрак и обязательно фокус на чем-то положительном из вашей жизни.

Помните, что как только вы начнете делать акцент на положительных аспектах вашей жизни, то жизнь начнет налаживаться и управлять ситуацией плохого дня станет куда легче.

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 93
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 130
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 133
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 143

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 11
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 6
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 14
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 104
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 57
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 63
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 11
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 6
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео