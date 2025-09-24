«Разрешите себе иметь плохой день»: психолог дала важные советы тем, кому тяжело

Бывают дни, когда все валится из рук, и кажется, что весь мир против. Есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать, чтобы относительно легко пережить неудачи и справиться с подобными ситуациями.

Бизнес-психолог Алена Никольская поделилась с «Доктором Питером» перечнем правил, которые помогут пережить плохой день.

Правило № 1. Разрешите себе иметь плохой день

Вы удивитесь, но принятие того, что день не обязан быть идеальным, а может быть, плохим, — колоссальный шаг к нормальному самочувствию. Да, ничто в этом мире не идеально.

Все идет не по плану? Остановитесь и примите это. По возможности отмените все важные дела, не планируйте никаких серьезных решений и не стройте глобальных планов.

Правило № 2. Позаботьтесь о себе

Забота о себе — искусство, доступное далеко не каждому. Если дела не заладились, то подумайте, что полезного и приятного вы можете сделать для себя здесь и сейчас.

Есть одна очень интересная психологическая практика — держать под рукой свою детскую фотографию. Что-то не так? Посмотрите на нее и дайте совет своему внутреннему ребенку. Чем бы он хотел побаловать себя сегодня?

Но здесь очень важно не поддаваться импульсивным привычкам, которые лишь на время облегчают настроение. Съесть коробку конфет — плохая идея, а вот прогулка в парке, чтение или разбор вещей в шкафу будут полезными и экологичными решениями.

Интересный факт: когда мы разбираем вещи, мы психологически упорядочиваем внутреннее пространство и создаем чувство контроля.

Правило № 3. Сосредоточьтесь на том, что уже есть

Решили, что все плохо? Берите лист бумаги и ручку либо хотя бы мысленно перечислите все то, за что сейчас можно быть благодарным хотя бы самому себе. Уютный дом, здоровое тело. Это могут быть и базовые вещи: видеть, слышать, ходить.

Не нужно забывать, что привычные для кого-то вещи могут быть настоящей мечтой для тех, у кого сейчас этого нет.

Правило № 4. Не обобщайте неудачи

Плохой день не равно конец света. Гоните мысли по типу «Все пропало!», «Теперь так будет всегда» и пр. Все проходит.

Помните простую мудрость: утро вечера мудренее. Если чувствуете, что совсем никак не справляетесь, то прилягте отдохнуть. Сон помогает мозгу перезагрузиться и упорядочить мысли.

Правило № 5. Помните о зонах ответственности и контроля

Невозможно контролировать все и сразу, нельзя нести ответственность за все и всех. Сфокусируйтесь конкретно на том, что вы реально в силах контролировать.

В первую очередь базово позаботьтесь о себе: сон, питание, минимальные физические нагрузки.

Правило № 6. Помните про позитив

Если на душе стало грустно, то постарайтесь вспомнить моменты, которые вызывают радость, людей, которые вас любят и поддерживают. Нелишним будет взять и договориться с друзьями о встрече.

Правило № 7. Смените обстановку

Чтобы немного переключиться, можно выехать в новое место в городе либо отправиться за город. Новые впечатления помогают очистить голову и взглянуть даже на привычную ситуацию под новым углом.

Правило № 8. Вспомните сильные стороны

Как бы то ни было, но ведь это вряд ли был первый и единственный такой день в жизни? Вы и ранее успешно преодолевали трудности. Плохие дни случаются, сегодняшний — не первый и не последний, такова жизнь. Но у вас есть важное преимущество, о котором не надо забывать, — ресурсы справляться с такими днями.

Бонус: три привычки, которые помогут легче переживать неудачные дни

Правила — это хорошо, но соблюдать их непросто, если нет достаточного уровня подготовки. Чтобы жизненные неурядицы получалось проживать проще, можно внести в свою жизнь три важные привычки.

Что бы ни случилось, не ругать себя

Что есть критика? То, что только снижает уверенность и ухудшает настроение. Помните, что все сталкиваются с неудачами, не нужно за это себя корить.

По возможности помогать другим

Перевели бабушку через дорогу, покормили дворового котенка или поучаствовали в благотворительной акции, которую организовала организация, — все это позволяет улучшить настроение, набраться дополнительных сил и подпитаться ресурсами.

Создать утренний ритуал

Лучше всего начинать день с того, что поможет настроиться на позитив. Это несколько минут благодарности, физические упражнения, вкусный завтрак и обязательно фокус на чем-то положительном из вашей жизни.

Помните, что как только вы начнете делать акцент на положительных аспектах вашей жизни, то жизнь начнет налаживаться и управлять ситуацией плохого дня станет куда легче.