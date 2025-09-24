Baltijas balss logotype
Ученые назвали позу для сна, которая очищает мозг от токсинов — и спасает от старческого слабоумия

Люблю!
Дата публикации: 24.09.2025
Doctorpiter
Ученые назвали позу для сна, которая очищает мозг от токсинов — и спасает от старческого слабоумия
ФОТО: Freepik

Сон в этой позе помогает снизить риск болезни Альцгеймера и укрепить здоровье.

Важно не только то, сколько вы спите и во сколько просыпаетесь, но и то, в какой позе ваше тело находится ночью.

Поза во время сна может стать очень значимым фактором для вашего самочувствия. То, как вы лежите ночью, может влиять на ваше здоровье.

Более того, как оказалось, положение тела во время сна может повлиять на риск заболеть болезнью Альцгеймера. Спойлер: это плохая новость для любителей спать на спине.

Как это работает

В нашем теле существует глимфатическая система, которая отвечает за выведение отходов жизнедеятельности из мозга, в том числе и во время сна. Эта система использует спинномозговую жидкость — прозрачную субстанцию, окружающую мозг, — для избавления от токсичных белков, которые накапливаются в тканях мозга.

Ученые считают, что слишком большое накопление двух таких белков в клетках человеческого мозга и вокруг них могут вызывать болезнь Альцгеймера. Речь идет о бета-амилоиде и тау-белке.

Исследователи отмечают, что у пациентов с этим диагнозом снижается уровень бета-амилоида в церебральной жидкости, так как отложения этого белка образуют бляшки вокруг клеток мозга.

По мнению экспертов, сон на боку способствует более эффективному вымыванию этих белков. Причем не важно, спите вы на правом или левом боку. Любой из этих вариантов будет полезнее, чем сон на спине или животе.

Обычно во сне пространство между клетками мозга расширяется, что дает возможность спинномозговой жидкости свободно протекать и вымывать отходы.

Однако сон на спине может сдавливать некоторые участки мозга, а сон на животе нарушает правильное положение позвоночника. Глимфатическая система в итоге хуже справляется со своими задачами, и часть токсичных белков остается в мозге.

Конечно, за одну ночь в «неправильной» позе с вами ничего плохого не случится. Бета-амилоидные бляшки не появляются быстро. Они накапливаются постепенно, в течение десятилетий.

Представьте, что вы много лет не выносите весь мусор из квартиры. Рано или поздно это начнет доставлять проблемы, пишет издание Daily Mail.

А еще сон на боку снижает давление на внутренние органы и способствует здоровому кровотоку.

#здоровье
