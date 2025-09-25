Этот продукт в рационе незаметно лишает вас слуха — проверьте себя

Эксперты обнаружили прямую зависимость между едой и потерей слуха. При этом в зоне риска в большей степени оказались мужчины разных возрастов и молодежь.

С возрастом качество нашего слуха снижается — это естественный процесс. Однако мы в силах повлиять на изменения, достаточно лишь соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, врачи настоятельно рекомендуют не использовать наушники каждый день, а также регулировать громкость, будь то музыка или аудиокнига. Во-вторых, следует внимательно относиться к своему здоровью, вовремя лечить ОРВИ, отит и другие инфекционные заболевания. В-третьих, стоит следить за питанием. Вы знали, что наши пищевые привычки вредят не только фигуре, но и слуху?

Ученые из Национального университета Кёнпук в Южной Корее провели исследование, в ходе которого выяснили, что соленая еда провоцирует преждевременную глухоту. То есть чем чаще вы досаливаете пищу, тем выше вероятность, что у вас начнутся проблемы со слухом.

В своей работе эксперты проанализировали медицинские данные 492 168 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет. Всю необходимую информацию ученым предоставил Британский биобанк. По словам добровольцев, в момент передачи личных данных о здоровье ни у кого из них не было проблем со слухом (в период с 2006 по 2010 год).

Все участники испытания также заполняли специальные анкеты, в которых была информация о их пищевых привычках. Например, люди указывали, как часто досаливали еду, покупали уже готовые продукты или соленые снеки.

За состоянием здоровья участников эксперты наблюдали в течение 11 лет. За это время у 19 188 человек развились нарушения слуха. Анализ показал четкую зависимость: чем чаще участники солили пищу, тем выше был риск оглохнуть раньше времени.

Эксперты пришли к выводу, что у любителей соленого вероятность нарушения слуха была на 23% выше по сравнению с людьми, которые досаливали еду редко или практически никогда. Наибольшая связь между соленой едой в рационе и потерей слуха выявлена у молодых людей и мужчин всех возрастов. Кроме того, у мужчин и женщин с уже сниженным слухом эта зависимость была слабее.

Дополнительный анализ показал, что ключевую роль в развитии нарушений слуха играют воспалительные процессы в организме, связанные с такими маркерами, как С-реактивный белок и ацетилгликопротеины (маркеры воспаления, их выявляют при ревматических заболеваниях и патологиях сердца). При этом артериальное давление и жесткость сосудов не оказали существенного влияния на риск потери слуха.

Семь способов натренировать свой слух

Есть несколько способов, которые помогут вам слышать лучше. Да-да, слух, как и память, можно тренировать! Помогают в этом приятные вещи — например, пение в душе. Дело в том, что прокачать слуховую чувствительность как раз помогает работа над восприятием речи в шуме.