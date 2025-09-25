Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Этот продукт в рационе незаметно лишает вас слуха — проверьте себя 2 433

Люблю!
Дата публикации: 25.09.2025
Doctorpiter
Этот продукт в рационе незаметно лишает вас слуха — проверьте себя

Эксперты обнаружили прямую зависимость между едой и потерей слуха. При этом в зоне риска в большей степени оказались мужчины разных возрастов и молодежь.

С возрастом качество нашего слуха снижается — это естественный процесс. Однако мы в силах повлиять на изменения, достаточно лишь соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, врачи настоятельно рекомендуют не использовать наушники каждый день, а также регулировать громкость, будь то музыка или аудиокнига. Во-вторых, следует внимательно относиться к своему здоровью, вовремя лечить ОРВИ, отит и другие инфекционные заболевания. В-третьих, стоит следить за питанием. Вы знали, что наши пищевые привычки вредят не только фигуре, но и слуху?

Ученые из Национального университета Кёнпук в Южной Корее провели исследование, в ходе которого выяснили, что соленая еда провоцирует преждевременную глухоту. То есть чем чаще вы досаливаете пищу, тем выше вероятность, что у вас начнутся проблемы со слухом.

В своей работе эксперты проанализировали медицинские данные 492 168 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет. Всю необходимую информацию ученым предоставил Британский биобанк. По словам добровольцев, в момент передачи личных данных о здоровье ни у кого из них не было проблем со слухом (в период с 2006 по 2010 год).

Все участники испытания также заполняли специальные анкеты, в которых была информация о их пищевых привычках. Например, люди указывали, как часто досаливали еду, покупали уже готовые продукты или соленые снеки.

За состоянием здоровья участников эксперты наблюдали в течение 11 лет. За это время у 19 188 человек развились нарушения слуха. Анализ показал четкую зависимость: чем чаще участники солили пищу, тем выше был риск оглохнуть раньше времени.

Эксперты пришли к выводу, что у любителей соленого вероятность нарушения слуха была на 23% выше по сравнению с людьми, которые досаливали еду редко или практически никогда. Наибольшая связь между соленой едой в рационе и потерей слуха выявлена у молодых людей и мужчин всех возрастов. Кроме того, у мужчин и женщин с уже сниженным слухом эта зависимость была слабее.

Дополнительный анализ показал, что ключевую роль в развитии нарушений слуха играют воспалительные процессы в организме, связанные с такими маркерами, как С-реактивный белок и ацетилгликопротеины (маркеры воспаления, их выявляют при ревматических заболеваниях и патологиях сердца). При этом артериальное давление и жесткость сосудов не оказали существенного влияния на риск потери слуха.

Семь способов натренировать свой слух

Есть несколько способов, которые помогут вам слышать лучше. Да-да, слух, как и память, можно тренировать! Помогают в этом приятные вещи — например, пение в душе. Дело в том, что прокачать слуховую чувствительность как раз помогает работа над восприятием речи в шуме.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    25-го сентября

    Я вообще ничего не понял о чем собственно идёт речь ?

    2
    1
  • ПЗ
    Пупок Земли
    25-го сентября

    Статью как будто не допечатали. А где остальные шесть способов?

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 96
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 153
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 190
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 19
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 30
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 53
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
2
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 2 92
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 19
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео