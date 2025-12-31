Полковник Полиции самоуправления Андрейс Ароновс на заседании муниципалитета Риги крайне серьезно высился рядом с трибуной не один час, олицетворяя собой силовые структуры мэрии.

А когда стали обсуждать грядущие новогодние салюты, то полицмейстер взял слово, и пообещал, что за жилыми районами будут наблюдать при помощи дронов, и таким образом вычислять нарушителей. Хотя, в общем, полагаются на законопослушность населения...

Время – деньги

Обязательные правила Рижской Думы с длинным названием «Об ограничении времени использования салютных устройств и сценических пиротехнических изделий на административной территории самоуправления государственного города Рига» вводят запрет на использование этих самых устройств и изделий:

С 1 июня по 31 августа — с 23 до 7 часов;

С 1 сентября по 31 мая — с 22 до 7 часов.

Исключениями являются Новый год 1 января — можно стрелять с полуночи до 1 часа ночи.

«Цель – обеспечить мир и безопасность», – указано в сопроводительном материале самоуправления. «Это защитит здоровье и благосостояние жителей, права детей, обеспечит спокойствие животных и общественный порядок». «Самоуправление регулярно получает жалобы жителей на нарушение ночной тишины в связи с шумом...»

При этом признается, что «Европейское культурное пространство», к коему принадлежит наша Рига, горячо приветствует новогодние фейерверки — ну и вот, отведен для них часик. Нарушителям же — штраф до 350 евро.

В заботах о собаке депутата

Как выяснилось, ряды огнепоклонников в столичной Думе были весьма широки — на трибуну прошло с добрый десяток депутатов. В основном представители оппозиции доказывали необходимость более раннего отстреливания шутих, что вызвано желанием пораньше уложить деток спать (хотя как они уснут, если пулять будут еще несколько часов по полуночи!); также — шансом представителей разных государств Востока, например, Турции, справить Новый год по своим часовым поясам.

На это председатель Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Гиртс Лапиньш (Национальное объединение) заявил, что лично он против всех фейерверков вообще — его собака пугается. Лучше было бы заменить их красивыми лазерными шоу.

Но если уж кому-то не терпится пострелять, то надо это делать строго по наступлению Нового года по латвийскому времени, без фальстартов. А то ведь можно начать прямо днем, если по Тихоокеанскому времени считать.