Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро 9 2465

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро
ФОТО: LETA

Полковник Полиции самоуправления Андрейс Ароновс на заседании муниципалитета Риги крайне серьезно высился рядом с трибуной не один час, олицетворяя собой силовые структуры мэрии.

А когда стали обсуждать грядущие новогодние салюты, то полицмейстер взял слово, и пообещал, что за жилыми районами будут наблюдать при помощи дронов, и таким образом вычислять нарушителей. Хотя, в общем, полагаются на законопослушность населения...

Время – деньги

Обязательные правила Рижской Думы с длинным названием «Об ограничении времени использования салютных устройств и сценических пиротехнических изделий на административной территории самоуправления государственного города Рига» вводят запрет на использование этих самых устройств и изделий:

  • С 1 июня по 31 августа — с 23 до 7 часов;

  • С 1 сентября по 31 мая — с 22 до 7 часов.

Исключениями являются Новый год 1 января — можно стрелять с полуночи до 1 часа ночи.

«Цель – обеспечить мир и безопасность», – указано в сопроводительном материале самоуправления. «Это защитит здоровье и благосостояние жителей, права детей, обеспечит спокойствие животных и общественный порядок». «Самоуправление регулярно получает жалобы жителей на нарушение ночной тишины в связи с шумом...»

При этом признается, что «Европейское культурное пространство», к коему принадлежит наша Рига, горячо приветствует новогодние фейерверки — ну и вот, отведен для них часик. Нарушителям же — штраф до 350 евро.

В заботах о собаке депутата

Как выяснилось, ряды огнепоклонников в столичной Думе были весьма широки — на трибуну прошло с добрый десяток депутатов. В основном представители оппозиции доказывали необходимость более раннего отстреливания шутих, что вызвано желанием пораньше уложить деток спать (хотя как они уснут, если пулять будут еще несколько часов по полуночи!); также — шансом представителей разных государств Востока, например, Турции, справить Новый год по своим часовым поясам.

На это председатель Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Гиртс Лапиньш (Национальное объединение) заявил, что лично он против всех фейерверков вообще — его собака пугается. Лучше было бы заменить их красивыми лазерными шоу.

Но если уж кому-то не терпится пострелять, то надо это делать строго по наступлению Нового года по латвийскому времени, без фальстартов. А то ведь можно начать прямо днем, если по Тихоокеанскому времени считать.

×
Читайте нас также:
#безопасность #правила #салют #общественный порядок #дроны
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
5
0
1
1
1
3

Оставить комментарий

(9)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео