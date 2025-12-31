В среду утром из-за снега и гололедицы в разных районах Латвии затруднено движение по государственным главным и региональным автодорогам, сообщили агентству LETA в ГАО «Латвийские государственные дороги».

Заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противогололёдными материалами. Для улучшения условий движения в дорожные работы задействованы 157 единиц зимней техники.

Затруднённое движение наблюдается на Видземском шоссе (A2) на участке от поворота на Рауну до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (A3) от Стренчи до Валки, на рижской окружной дороге Саласпилс–Бабите (A5) по всей протяжённости, на Даугавпилсском шоссе (A6) от Ливанов до Патерниеков, на Баускасском шоссе (A7) от окружной дороги Кекавы до Дзимтмисы, а также на Елгавском шоссе (A8) по всей протяжённости.

Также затруднённое движение наблюдается на Лиепайском шоссе (A9) от Риги до Калвене, на Вентспилсском шоссе (A10) по всей протяжённости, на дороге Лиепая–Русава (A11), на Резекненском шоссе (A12) от Варакляны до Терехово, на дороге Гребнево–Резекне–Даугавпилс–Медуми (A13), на Даугавпилсской окружной дороге (A14) и Резекненской окружной (A15) — все эти участки полностью подвержены затруднению движения.

На региональных дорогах движение затруднено по всей территории Латвии.

О затруднённых условиях движения и других наблюдениях, связанных с дорожной ситуацией и состоянием дорог, жители призываются информировать «Латвийские государственные дороги», позвонив на круглосуточную бесплатную информационную линию по телефону 80005555, а также через аккаунты предприятия в социальных сетях «X» и «Facebook».