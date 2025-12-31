На Netflix вышла уже третья часть авторского детектива Райана Джонсона «Достать ножи». Как и две предыдущие серии, «Воскрешение покойника» получило высокие оценки критиков – больше 90 % одобрения на агрегаторе rottentomatoes.com. Некоторые даже включили картину в число лучших фильмов года. Рассказываем о новом кинорасследовании частного детектива Бенуа Блана в исполнении Дэниела Крейга. У него на сей раз появился напарник – священник с лицом модного Джоша О’Коннора, которому крайне важно разгадать тайну убийства своего коллеги.

Молодого священника с горящими глазами Джада Дюплентиси (О’Коннор) отправляют служить в небольшой городок Чимни Рок – помогать одиозному монсеньору Уиксу (Джош Бролин). Тот собрал вокруг себя преданную паству из не последних людей в городе. Среди них – уехавший в провинцию писатель-фантаст (Эндрю Скотт), брошенный женой врач (Джереми Реннер), юристка (Керри Вашингтон), чей сын пытается построить политическую карьеру (Дэрил МакКормак), и потерявшая возможность играть после травмы виолончелистка (Кейли Спейни). Кроме того, рядом с отцом Уиксом всегда его верная помощница, всю жизнь проведшая при этой церкви (Гленн Клоуз), и ее муж (Томас Хейден Черч).

Отец Уикс в своих проповедях использует риторику ненависти, которая совершенно не близка отцу Джаду. Те, кто приходит в его церковь первый раз, нередко становятся объектом незаслуженных нападок и второй раз на проповеди уже не появляются. Однако упомянутых выше почитателей Уикса это не касается, так что их все устраивает. Чего не скажешь об отце Джаде, отношения которого с Уиксом становятся все более напряженными.

Когда после проповеди в Страстную пятницу Уикса находят мертвым, подозрения падают в первую очередь на персонажа Джоша О’Коннора. Тем более что когда-то, будучи боксером, он ненамеренно убил человека. Местная полиция (шефа изображает Мила Кунис) начинает расследование, к которому в итоге привлекают известного по первым двум частям «Достать ножи» детектива Бенуа Блана. Тот не верит в причастность отца Джада к убийству. Герои вместе будут пытаться разобраться в механике преступления, которое физически будто не могло бы произойти. Ведь Уикс был сражен клинком в крошечной пустой комнате, куда заглянул после проповеди.

Создатель франшизы «Достать ножи» Райан Джонсон – режиссер удивительный. Почти все его работы сделаны в разных жанрах, и в каждый из них ему удалось привнести свое свежее авторское видение. Культовым стал первый его полный метр «Кирпич». Автор этих строк увидела его аж двадцать лет назад в ныне почившем кинотеатре «35 мм». Тогда еще никто не запомнил имя Райана Джонсона, да и карьера исполнителя главной роли Джозефа Гордона-Левитта только-только набирала обороты. Однако сарафанное радио принесло вести о том, что «Кирпич» обязательно надо смотреть (впрочем, как и почти всю программу «35 мм», где показывали авторское кино в оригинале с субтитрами).

Привлекало в касте в первую очередь имя Эмили де Рейвин, звезды гремевшего тогда по всему миру сериала «Остаться в живых». Во время просмотра, правда, оказалось, что в кадре ее будет совсем немного, ведь она изображала пропавшую куда-то девушку главного героя. Тут уже пришлось втянуться в просмотр картины, новаторство которой заключалось в том, что жанровые законы нуара были перенесены в пространство школьных стен.

Как и во многих нуарах, разобраться в происходящем было почти невозможно, но мрачно-загадочная атмосфера искупала все.

В 2012 году голову пришлось поломать уже над «Петлей времени» Джонсона с тем же Гордоном-Левиттом, ставшим большой звездой, и Брюсом Уиллисом в главных ролях. На сей раз автор экспериментировал с жанром фантастического триллера о путешествиях во времени, который обрел в фильме необычайную глубину и даже скорбность. Спустя пять лет Райан Джонсон и вовсе сотворил новый эпизод «Звездных войн» («Звездные войны: Последние джедаи»), в котором большинство критиков увидело свежесть и оригинальность (и одновременно искреннюю любовь режиссера к франшизе). Недовольные, правда, тоже были.

Начиная с 2019 года Райан Джонсон находится в своей детективной эре и снимает чаще прежнего. Казалось бы, жанр почти исчерпал себя (лучше Агаты Кристи все равно ничего уже не будет), но Джонсон оживил его, добавив к классической структуре сюжета актуальные проблемы современности. Социальное расслоение, злодеи-технокапиталисты… В случае с третьей, новейшей частью речь идет, с одной стороны, о вопросах веры, а с другой – конечно, о власти. Отец Уикс представляет собой тип авторитарного правителя и приверженца консервативных ценностей. Отец Джад, напротив, выступает против насилия над личностью, он за равноправие и гуманность. Уже из зачина становится понятно, какой из этих подходов во вселенной Райана Джонсона побеждает. Герой Джоша О’Коннора показывает пример какой-то очень понятной даже далеким от религии веры. Она заключается в доброте и милосердии, в любви, а не в запугивании. Оттого атеист Бенуа Блан и расположен к отцу Джаду.

Вообще, надо сказать, отец Джад в третьей части «Достать ножи» оказывается персонажем более ярким, чем Бенуа Блан. У него и экранного времени больше, чем у частного сыщика. Дело то ли в сокрушительном обаянии Джоша О’Коннора, то ли в эффекте новизны, но отца Джада хотелось бы увидеть и в следующих сериях.

Райан Джонсон все-таки умеет придумывать не только увлекательные небанальные сюжеты, но и классных героев. Параллельно с «Достать ножи» он запустил сериал «Покерфейс» – один из самых ярких за последние годы. Это тоже детектив, но выстроенный по необычному принципу. Как, например, и в «Коломбо», зрители, в отличие от сыщика, изначально знают, кто убийца. А поскольку первая треть каждой серии посвящена в основном будущей жертве, то к ней успеваешь проникнуться большой симпатией. Как потом выясняется, такой симпатией успевала проникнуться к каждой жертве и героиня Наташи Лионн – Чарли Кейл. Она, женщина в бегах, каким-то образом чувствует, когда кто-то лжет, и это позволяет ей находить убийц, не будучи профессиональным детективом. Как и отец Джад, Чарли всегда проявляет невероятную чуткость и эмпатичность к ближнему.

К сожалению, сервис Peacock после второго сезона закрыл «Покерфейс», но авторы надеются найти другую платформу и финансирование и продолжить сериал уже с новым главным героем вместо невероятной рыжей хриплоголосой Наташи Лионн. Есть подозрение, что со вселенной «Достать ножи» мы тем более пока не расстаемся.