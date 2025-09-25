Baltijas balss logotype
Сладкий обман: искусственные подсластители ускоряют когнитивное старение

Люблю!
Дата публикации: 25.09.2025
BB.LV
Сладкий обман: искусственные подсластители ускоряют когнитивное старение

Новое восьмилетнее исследование, проведенное в Бразилии с участием 12 772 человек, выявило связь между потреблением искусственных подсластителей и скоростью когнитивного старения.

Команда сосредоточилась на семи самых распространенных подсластителях: аспартаме, сахарине, ацесульфаме-К, эритрите, ксилите, сорбите и тагатозе, пишет techno.nv.

Читайте также: Неожиданно. Кофе с сахаром или его заменителем может привести к неожиданным последствиям для здоровья Они часто встречаются в UPF-продуктах — жевательных резинках и конфетах без сахара, энергетических напитках, низкокалорийных йогуртах и ароматизированной воде — но некоторые из них также можно приобрести как самостоятельные заменители сахара для использования в выпечке или добавлении в кофе.

Для исследования, длившегося восемь лет, было привлечено 12 772 взрослых человека со всей Бразилии. Средний возраст участников на момент начала исследования составлял 52 года.

В начале исследования участники заполнили анкеты, которые показали, что из семи подсластителей наиболее потребляемым был сорбитол, в среднем 64 миллиграмма в день. Группа, которая потребляла наибольшее количество подсластителей, потребляла в среднем 191 миллиграмм в день, что примерно эквивалентно одной банке диетического газированного напитка.

Участники проходили тесты когнитивных функций в начале, середине и в конце исследования, чтобы оценить свою рабочую память, запоминание слов, скорость речи и скорость обработки информации.

В конце исследования, после корректировки с учетом других факторов, которые могли повлиять на когнитивные функции, ученые подвели итоги. Оказалось, что у тех, кто потреблял больше всего подсластителей, состояние мозга ухудшалось на 62% быстрее, чем у тех, кто потреблял меньше всего. По словам исследователей, это эквивалентно примерно 1,6 годам дополнительного старения.

В то же время, один из сахарозаменителей, тагатоза, не показал никакого негативного влияния.

Наиболее ощутимым эффект был у людей моложе 60 лет и тех, кто имеет диабет.

«Низкокалорийные и безкалорийные подсластители часто рассматриваются как полезная альтернатива сахару, однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители могут со временем негативно влиять на здоровье мозга», — заявила автор исследования доктор Клаудия Кими Суэмото.

Авторы отмечают: исследование демонстрирует лишь ассоциацию, а не прямую причинно-следственную связь. Поэтому нужны дополнительные работы, чтобы определить, действительно ли подсластители влияют на здоровье мозга.

#здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
