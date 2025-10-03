Можно ли выучить новый язык после 60 лет? Вот что говорят исследования

Дата публикации: 03.10.2025
«В молодости не освоил язык, а сейчас и подавно не смогу» — примерно так рассуждают люди в возрасте. И очень зря!

Считается, что легче всего учить иностранный язык в самом раннем возрасте — от 0 до 5 лет, а период примерно до 17 лет называют «критическим» для освоения нового языка. Объясняют это тем, что детский мозг впитывает знания как губка, что у детей больше свободного времени на обучение, а порой, когда ребенок попадает в иноязычную среду, и мотивации изучать язык у него больше, ведь надо же влиться в коллектив. Об этом пишет doctorpiter

Видимо, поэтому люди в возрасте считают, что учить язык им нет смысла. Опять же память все хуже, слух все слабее — какая уж тут учеба! Но не дайте этим предрассудкам вас затормозить. Исследования показывают, что освоить иностранный язык можно в любом возрасте.

В 2020 году ученые из Университета Цюриха предложили 28 немцам в возрасте от 64 лет и старше пройти 7-месячный курс итальянского языка для начинающих. Занятия проходили как в классе, так и с использованием компьютера. Для всех участников эксперимента это был первый иностранный язык. Исследование показало, что все добровольцы значительно продвинулись в знании итальянского.

«Ежедневные колебания когнитивных показателей практически не влияли на успеваемость в изучении второго языка», — приходят к выводу авторы.

Иными словами, не существует возрастных ограничений для изучения нового языка, сделать это можно в любой момент жизни. Но какой подход к обучению выбрать? Эксперты говорят, что для людей в возрасте методы обучения не так важны, как для молодых.

Доцент кафедры языка и лингвистики Эссекского университета Карен Роэр-Бракин в своем исследовании испытала два подхода к обучению на группе англоговорящих добровольцев в возрасте от 60 до 83 лет. Добровольцы с нуля должны были освоить основы хорватского языка с помощью онлайн-занятий. Одним давали полное объяснение изучаемой грамматической структуры, а другим ничего не объясняли, зато предлагали дополнительные практические упражнения.

«Эксперимент показал, что учащиеся одинаково успешно справлялись с заданиями независимо от выбранного подхода к обучению, — рассказывает Карен изданию The Conversation. — Сначала они освоили набор слов, затем грамматическую структуру, достигнув среднего балла точности около 80%. Получается, что люди нашли свой путь независимо от содержания учебных материалов».

Авторы также отметили, что на способности к обучению очень влияют характер и занятость человека. Так, уверенные в себе и своих знаниях люди лучше усваивали язык неосознанно, извлекая информацию из контекста. Кроме того, работающие пенсионеры оказались успешнее в языке, чем те, которые вышли на заслуженный отдых. А вот возраст на результаты «неосознанного обучения» особо не повлиял.

Но что насчет родного языка? Некоторые исследования предполагают, что с возрастом человеческая речь упрощается из-за снижения рабочей памяти и трудностей с подбором слов. Однако геронтопсихолог из Цюрихского университета Минся Ло в своей научной работе опровергла эти выводы.

Исследователь проанализировала реальные образцы речи взрослых в возрасте от 18 до 94 лет, используя около 49 тысяч аудиофайлов длительностью от 30 до 50 секунд. И оказалось, что разнообразие и сложность речи как у молодых, так и у пожилых зависит от степени знакомства с собеседником.

«Когда мы разговариваем со своей второй половинкой, друзьями или членами семьи, наш словарный запас и грамматическая сложность выше. Причем уровень сложности у молодежи и людей в возрасте здесь одинаков», — говорит геронтопсихолог.

Однако, когда люди общаются с незнакомцами, они используют более простой язык. И здесь речь пожилых оказалась чуть проще, чем у молодых, что, впрочем, не означает, что мозг сдает свои позиции.

#стиль жизни
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
