В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром 0 80

Люблю!
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром

20 декабря 2025 года на сцене Xiaomi Arena состоится одно из самых ожидаемых музыкальных событий года - концерт группы Би-2 с симфоническим оркестром. Это будет не просто концерт, а масштабное шоу, где энергия рока соединяется с величием симфонической музыки, создавая неповторимую атмосферу.

Только 7 000 зрителей смогут стать свидетелями этого яркого события и услышать любимые песни Би-2 в необычном звучании - в оркестровых аранжировках. В программе как легендарные хиты прошлых лет, так и новые композиции, которые обретут особую глубину и масштаб благодаря живому симфоническому сопровождению.

BI2_6.png

Проект «Би-2 с оркестром» существует уже почти двадцать лет и за это время стал настоящим культурным феноменом. В сотрудничестве с ведущими оркестрами и при участии титулованных звукорежиссёров группа выпустила четыре студийных альбома, записи которых проходили в легендарных мировых музыкальных студиях. Эти работы неизменно становятся событиями в музыкальной индустрии и находят отклик у поклонников самых разных поколений.

BI2_4.png

Концерт в Риге обещает стать незабываемым - мощь рок-н-ролла, красота симфонического оркестра, масштабное световое шоу и особая праздничная атмосфера подарят зрителям неповторимое музыкальное переживание.

Дополнительная информация:

Страница мероприятия в сети Facebook: www.facebook.com/events/700580395727941

Приглашение на концерт от артистов: https://www.youtube.com/shorts/VGVXf-Paonw

Промо: https://www.youtube.com/watch?v=txhLWtoxww8

#культура #концерт
