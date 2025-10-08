Иммунитет человека окружён множеством мифов, которые часто распространяются через интернет и советы непроверенных «экспертов». Разбираем самые популярные заблуждения и рассказываем, как поддерживать иммунную систему в хорошем состоянии.

Миф 1: иммунитет защищает от всего

Реальность: иммунитет — сложная и многоуровневая система, которая борется с вирусами, бактериями, грибками и другими микроорганизмами. Но надеяться, что она справится со всеми угрозами сама по себе, неразумно. На здоровье влияют как наследственность, так и образ жизни: питание, сон, физическая активность и отсутствие вредных привычек.

Совет: тщательно мой руки, спи не менее восьми часов, сбалансированно питайся, делай зарядку и по возможности откажись от курения — иммунитет скажет тебе «спасибо».

Миф 2: зимой нужно принимать больше витаминов

Реальность: избыток БАДов не делает иммунитет сильнее и может даже навредить. Зима действительно создаёт нагрузку на организм: холод, нехватка солнечного света и витамина C ослабляют защитные силы, но важно поддерживать баланс.

Совет: ориентируйтесь на индивидуальные потребности и включайте в рацион противовоспалительные капсулы, которые помогают организму бороться с сезонными инфекциями, поддерживают работу нервной и сосудистой систем и оказывают лёгкий жаропонижающий эффект.

Миф 3: прививки нужны только детям

Реальность: защита, полученная от детских вакцин, со временем ослабевает. Взрослым также важно проходить вакцинацию, чтобы поддерживать иммунитет. Прививки помогают организму реагировать на инфекции и защищают как вас, так и окружающих.

Рекомендации: взрослым — от дифтерии, коклюша, столбняка, краснухи и паротита раз в десять лет; людям старше 65 с хроническими болезнями печени и дыхательных путей — от пневмококковой инфекции; женщинам до 45 — от папилломавируса человека. Ежегодно рекомендуется вакцинация от гриппа, а каждые три года — от клещевого энцефалита. Перед прививкой обязательно консультируйтесь с врачом.

Миф 4: отсутствие болезней = сильный иммунитет

Реальность: иммунитет — это не только отсутствие текущих заболеваний, но и способность организма эффективно противостоять новым угрозам. Даже если вы здоровы сейчас, это не гарантирует защиту от вирусов в будущем.

Миф 5: с возрастом иммунитет неизбежно ослабевает

Реальность: возраст действительно влияет на иммунную систему, но активный образ жизни, сбалансированное питание, полноценный сон и полезные привычки помогают поддерживать её эффективность на долгие годы.

Источник: heroine