5 привычек, которые мешают процессу похудения

Люблю!
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 5 привычек, которые мешают процессу похудения

Мы стараемся выглядеть лучше, сидим на различных диетах и регулярно занимаемся спортом. Однако иногда кажется, что усилия не дают результата. Причина может крыться в привычках, которые незаметно «выбивают» нас из процесса похудения.

1. Перекусы и кофе-паузы

Сироп в кофе, сахар в чае или любимые печенья к напитку — это лишние калории, которые часто откладываются в области живота и боков, формируя висцеральное ожирение. Даже небольшие добавки ежедневно могут существенно замедлять процесс снижения веса.

2. Любовь к фруктам

Ягоды и фрукты полезны благодаря витаминам, но в них содержится значительное количество сахара и фруктозы. Именно это часто становится причиной лишнего веса. Оптимальная норма фруктов — около 300–400 г в день.

3. Переход на обезжиренный рацион

Жиры необходимы для здоровья кожи, гормонального баланса и обмена веществ. В рационе должны присутствовать продукты с полезными жирами: яичные желтки, икра, рыба, мясо кролика — богатые фосфолипидами и витамином А. Растительные жиры могут составлять не более 30% дневного рациона.

4. Сладости как «награда»

Шоколад после сложного рабочего дня, тортик за просмотр сериала или пирожное после эмоциональных событий — привычка вознаграждать себя сладким часто компенсирует стресс, нехватку общения или позитивных эмоций. Чтобы сохранить фигуру, важно находить альтернативные способы поощрения себя.

5. Хаос с витаминами в рационе

Контроль уровня витамина D крайне важен, так как он регулирует обмен веществ, кальциевый баланс, состояние кожи и волос, работу нервной системы, а также выполняет стероидные гормональные функции. Его нехватка замедляет метаболизм и сжигание жиров.

Не менее важны железо и гормоны щитовидной железы, а также половые гормоны. При недостатке железа развивается гипоксия, что замедляет выработку энергии. Регулярные анализы крови на уровень ферритина и витамина D помогут контролировать эти показатели и поддерживать эффективность похудения.

#похудение #красота
