Мало кто знает, что любимые всеми напитки тоже имеют ограничения в употреблении. Важно не только, какие конкретно сорта чая и кофе вы любите, но и как часто вы их пьете. Ведь они способны оказать серьезное влияние на ваше здоровье и самочувствие.

Польза чая

Древнейший напиток, который таит в своих листьях множество полезных свойств. Одно из важнейших качеств — бодрость. В чае содержится L-теанин и кофеин, которые снабжают организм энергией и силами. Поэтому многие пьют этот напиток именно по утрам.

Чай — ваш помощник в борьбе с повышенным уровнем холестерина и артериального давления! Регулярное употребление чая улучшает кровообращение, что прекрасно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Но необходимо помнить, что везде нужна мера. Особенно, если у вас есть хронические заболевания.

Антиоксиданты, которые содержатся в чае, помогают укреплять иммунитет. Отличный вариант для борьбы с простудой — чай с малиновым вареньем и медом. Но помните, что не стоит добавлять мед и варенье в сам чай, иначе высокая температура уничтожит полезные свойства добавок.

Вред чая

Из-за высокого содержания кофеина в чае клетки могут быть обезвожены. Это сказывается на нашем состоянии, а также приводит к тусклости кожи лица. Кофеин также вымывает из организма магний, что влияет на тревожность, сон и настроение. Не забывайте, что на одну чашку чая необходимо выпивать чашку воды, чтобы не столкнуться с обезвоживанием.

Крепкий чай приносит больше вреда, чем пользы, поэтому лучше ограничить его употребление. Особенно, если у вас повышенное давление.

Польза кофе

Вкуснейший и ароматнейший напиток, который обожают люди по всему миру. Именно с него начинают день, именно ради него встречаются после работы с друзьями в кафе и именно он сопровождает в дороге! Множество видов кофе говорит о вкусовом разнообразии, а также о различных свойствах.

Кофеин, который содержится и в этом напитке, способствует улучшению настроения, повышению бодрости, придает силы в течение дня, а также, как и чай, предотвращает накопление холестерина на стенках кровеносных сосудов.

В кофе содержится сильный природный антиоксидант — хлорогеновая кислота. Она защищает организм от повреждения вредоносными свободными радикалами.

Вред кофе

Точно также, как и чай, кофе содержит кофеин, который вреден в больших количествах. Также кофе вымывает из организма железо, кальций и витамин D. Если у вас есть заболевания, связанные с нехваткой витаминов или минералов, то употребление кофе необходимо снизить.

Если у вас склонность к бессоннице и эмоциональному перевозбуждению, тревожности, то необходимо вовсе отказаться от напитка. Иначе можно столкнуться с повышенной раздражительностью и отсутствием качественного сна.

Избыточное употребление этого напитка может привести к образованию камней в почках из-за того, что конечным продуктом метаболизма является мочевая кислота.

Что полезней?

Споры относительно этого вопроса продолжаются до сих пор. Однако дело не только в вкусе напитков. Они имеют схожий эффект бодрости, но в случае с чаем это происходит мягче и сам эффект длится дольше. Здесь вам необходимо определить для себя, что нужно именно вам.

Полезные и вредные качества есть у обоих напитков, но необходимо в меру употреблять как чай, так и кофе, чтобы не столкнуться с последствиями. Также стоит помнить о количестве сахара, которое следует свести к минимуму.

Как часто можно пить?

Взрослому человеку следует выпивать не больше 3—4 чашек кофе в день, то же самое касается и чая. Но не забывайте об индивидуальных ограничениях, о которых следует проконсультироваться у специалиста.

Не стоит пить эти кофеиносодержащие напитки перед сном. Можно столкнуться как с бессонницей, так и с отеками утром.

Любимые всеми напитки отлично помогают скрасить любой день, даже самый пасмурный. Однако есть перечень ограничений, который следует соблюдать, чтобы продолжать радовать себя чаем и кофе каждый день!