Когда ты смотришь в зеркало и видишь морщинки, тусклый цвет лица или усталый взгляд, может показаться, что время работает против тебя. Но часто виноваты вовсе не годы, а наши привычки. То, как ты спишь, чем питаешься, сколько двигаешься и даже как сидишь за рабочим столом, напрямую отражается на твоем внешнем виде и самочувствии.

Хорошая новость: большинство факторов старения можно контролировать. Избавившись от некоторых повседневных ошибок, ты способна не только выглядеть моложе, но и чувствовать себя бодрее, энергичнее и увереннее.

1. Постоянно пытаешься делать все сразу

Кажется, что многозадачность экономит время, но на деле она только перегружает нервную систему.

Когда внимание распыляется, ты быстрее устаешь, начинаешь нервничать, а стресс разрушает клетки организма. Хроническое напряжение повышает уровень кортизола, и со временем это отражается на коже, иммунитете и даже гормональном фоне.

Чтобы защитить себя от таких последствий, лучше составлять список дел и выполнять их одно за другим, делая короткие паузы для отдыха и обязательно уделяя по вечерам время расслаблению — прогулка, книга или теплая ванна помогут снять накопившийся стресс.

2. Слишком любишь сладкое

Сладости дарят удовольствие, но их избыток буквально «старит» клетки. Сахар запускает процесс гликации — он разрушает коллаген и эластин, из-за чего кожа теряет упругость и начинает обвисать.

Часто после сладкого лицо выглядит более отечным и воспаленным, а цвет кожи становится тусклым. Чтобы избежать этого, можно заменить часть десертов фруктами или горьким шоколадом, газировку — водой с лимоном, а сладкое есть в первой половине дня, а не вечером.

3. Спишь меньше семи часов

Недосып — это удар по всему организму. Ты просыпаешься с отеками, мешками под глазами и серым лицом, а тело не успевает восстановиться.

В долгосрочной перспективе недосып ведет к набору веса, снижению иммунитета и проблемам с концентрацией.

Полезно ложиться в одно и то же время, проветривать спальню, убирать телефон за час до сна и делать комнату максимально темной. Оптимальная продолжительность сна — 7–8 часов.

4. Проводишь много времени у экрана

Несколько серий любимого сериала — это удовольствие, но если сидеть перед экраном по 5–6 часов в день, организм начинает «застаиваться». Сахар в крови хуже усваивается, мышцы теряют тонус, замедляется кровообращение.

Поэтому полезно каждые полчаса вставать, делать легкую разминку или хотя бы пройтись по комнате. Если работаешь за компьютером, часть задач можно выполнять стоя.

5. Почти весь день сидишь

Сидячий образ жизни — один из самых сильных факторов преждевременного старения. Он повышает риск болезней сердца, диабета и ожирения. Даже у молодых и стройных это постепенно ухудшает качество кожи, ослабляет мышцы и делает тело вялым.

Чтобы этого избежать, достаточно хотя бы получаса активности в день — прогулки, йоги или танцев. В сумме 150 минут движения в неделю способны реально продлить жизнь на 10 лет.

6. Не пользуешься средствами для кожи вокруг глаз

Зона вокруг глаз самая нежная и быстрее всего выдает возраст. Морщинки там появляются раньше других, поэтому обычного крема для лица недостаточно.

Лучше выбирать средства с гиалуроновой кислотой или витамином С и наносить их аккуратными похлопывающими движениями. Важно также не тереть глаза в течение дня и бережно снимать макияж.

7. Наносишь солнцезащитный крем только на пляже

Ультрафиолет — главный враг кожи, и он действует даже в пасмурную погоду или зимой. Именно солнце вызывает морщины, пигментные пятна и потерю упругости кожи.

Чтобы защитить кожу, достаточно каждый день наносить крем с SPF 30–50, причем за 20 минут до выхода на улицу, и обновлять его каждые несколько часов, если находишься на солнце.

8. Перебарщиваешь с макияжем

Слишком плотная косметика закупоривает поры, сушит кожу и ускоряет ее старение. К тому же тяжелый макияж визуально добавляет возраст.

Легкие текстуры, мягкое очищение и регулярный «отдых» для лица помогают сохранить свежесть кожи.

9. Спишь, уткнувшись лицом в подушку

Сон на боку или животе приводит к тому, что складки от подушки со временем превращаются в морщины. С возрастом кожа разглаживается хуже, и такие заломы остаются.

Лучше стараться спать на спине или хотя бы использовать шелковую наволочку и мягкую подушку.

10. Любишь слишком теплый воздух в доме

Сухой воздух от батарей или обогревателей вытягивает влагу из кожи, и она становится раздраженной, тусклой и морщинистой.

С этой проблемой помогает справиться увлажнитель воздуха или даже простая миска с водой в комнате. Полезно также пить больше жидкости, чтобы восполнять влагу изнутри.

11. Пьешь через соломинку

Эта безобидная привычка напрягает мышцы губ так же, как и курение, и из-за этого появляются мелкие морщинки вокруг рта.

Лучше пить напитки из чашки или стакана, а кожу губ дополнительно защищать бальзамом с SPF.

12. Полностью исключаешь жиры из рациона

Жиры часто считают врагами фигуры, но именно они помогают сохранять молодость. Омега-3 из рыбы, орехов и семян поддерживают здоровье кожи, сердца и мозга.

Поэтому полезно есть рыбу хотя бы дважды в неделю, добавлять в рацион орехи, авокадо и семена, избегая только трансжиров и фастфуда.

13. Не следишь за своей осанкой

Неправильная осанка не только портит внешний вид, но и перегружает позвоночник. В результате появляются боли в спине, хроническая усталость и даже деформации.

Чтобы этого избежать, важно сидеть прямо, укреплять мышцы спины упражнениями и следить за положением тела, чтобы ухо, плечо и бедро находились на одной линии.