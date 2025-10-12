Каждому знакомы советы вроде «не пей кофе вечером» или «убери телефон подальше от кровати». Но, как признают сами врачи, сон — очень индивидуальная история: на него влияют здоровье, график работы, образ жизни, уровень стресса. Поэтому то, что помогает одному человеку, в другой ситуации может оказаться бесполезным. Эти простые шаги помогают врачам поддерживать качественный сон и могут пригодиться любому, кто ищет работающий ритуал для вечернего отдыха.

1. Прислушивайтесь к своим внутренним часам

Каждый из нас имеет собственный циркадный ритм — биологические часы, которые определяют, в какое время суток мы чувствуем себя бодрее, а когда — сонными. Одни легче просыпаются в шесть утра, другим комфортнее работать вечером и ложиться ближе к полуночи.

Доктор Дженнифер Мартин, профессор медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, подчеркивает: главный секрет хорошего сна — выстраивать режим в согласии с этими внутренними часами. Для нее это означает засыпать около 22:00, чтобы проснуться рано и полноценно отдохнувшей. Для «сов» это может означать более поздний подъем. Главное — регулярность: исследования показывают, что стабильный режим сна улучшает работу гормональной системы и пищеварения.

Совет: выберите время подъема, которое подходит именно вам, и старайтесь ложиться спать так, чтобы набрать 7–9 часов сна. Даже выходные лучше проводить в этом же ритме.

2. Получайте утренний свет

Почти все специалисты отмечают важность утреннего солнца. Прогулка или хотя бы несколько минут на балконе помогают телу «сбросить таймер» и понять, что день начался. Свет подавляет выработку мелатонина и синхронизирует биоритмы.

Доктор Ребекка Роббинс, специалист из Brigham and Women’s Hospital, выходит на короткую прогулку с детьми и собакой. А также ставит рабочий стол у окна, чтобы ловить максимум света утром.

Когда солнца мало (например, зимой), на помощь приходят лампы светотерапии. Устройства мощностью около 10 000 люкс имитируют яркий дневной свет и помогают справляться с сезонной сонливостью и даже симптомами зимней депрессии.

Совет: старайтесь выходить на улицу хотя бы на 10–15 минут после пробуждения. Если живете в регионе с долгими зимами, рассмотрите использование лампы для светотерапии.

3. Ограничивайте алкоголь вечером

Алкоголь может вызвать ощущение сонливости, но исследования показывают: он нарушает глубину сна и провоцирует частые пробуждения ночью. Доктор Мартин отмечает, что раньше могла позволить себе бокал вина и спать спокойно, но с возрастом стала гораздо чувствительнее.

Это не значит полный отказ: большинство экспертов признаются, что позволяют себе алкоголь по праздникам. Но в повседневности предпочитают не рисковать качеством сна.

Совет: если замечаете, что после алкоголя сон беспокойный, попробуйте отказаться от напитков вечером хотя бы на пару недель — и сравните разницу.

4. Создавайте вечерний ритуал расслабления

Подготовка ко сну начинается задолго до того, как вы легли в кровать. Врачи вырабатывают привычку «замедляться»: приглушают свет, откладывают телефон, занимаются спокойными делами.

Доктор Мартин включает мягкую музыку и делает уход за кожей. Доктор Роббинс принимает теплую ванну и делает дыхательные упражнения. Многие отмечают, что чтение бумажной книги помогает переключиться и сигнализирует мозгу: пора отдыхать. Со временем мозг начинает воспринимать этот ритуал как сигнал к сну, и засыпание происходит быстрее.

Совет: выберите три простых действия для вечера (например: душ, крем для лица, чтение) и повторяйте их каждый день в одном порядке.

5. Планируйте утро, ради которого хочется проснуться

Интересно, что для некоторых врачей именно утренние привычки оказывают большее влияние на сон, чем вечерние. Доктор Мартин признается: она легче засыпает вечером, когда знает, что утром ее ждет приятный ритуал — кофе, время с питомцем или тренировка.

Психологи объясняют это так: позитивное ожидание утра помогает организму расслабиться вечером и избавиться от тревоги, связанной с будущим днем.

Совет: придумайте утренний «якорь» — небольшой ритуал, который будет радовать вас каждое утро. Это может быть чашка любимого чая, йога, музыка или прогулка.

6. Относитесь к сну как к приоритету

Звучит очевидно, но многие недооценивают: без качественного сна страдает все — от настроения и памяти до иммунитета. Сомнологи же ставят отдых в один ряд с питанием и физической активностью.

Доктор Брэндон Питерс, автор книги The Sleep Apnea Hypothesis, уделяет целый час чтению перед сном и старается не брать в кровать телефон. Доктор Харрис ежедневно занимается спортом — не только ради здоровья, но и ради качественного сна.

Совет: попробуйте отнестись к сну как к важной встрече: не отменяйте и не переносите его ради работы или дел, если только ситуация не экстренная.