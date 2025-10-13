Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 0 219

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны

Как говорила Коко Шанель: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Первые секунды знакомства действительно очень важны и могут многое рассказать о человеке.

Считается, что для формирования первого впечатления достаточно всего 7 секунд. Именно в этот момент мы автоматически относим нового знакомого к определенной категории: «друг/враг», «надежный/ненадежный», «интересный/неинтересный».

Глубоко узнать человека за этот период, конечно, не получится, однако важную роль играет наша интуиция. При встрече мы, как правило, оцениваем все: одежду, прическу, осанку, взгляд, улыбку, тембр голоса, энергию, которую излучает человек, и даже его рукопожатие.

Три главных составляющих первого впечатления

1. Язык тела

Язык тела — важный инструмент для того, чтобы понять, кто стоит перед вами. Прямая спина, расправленные плечи и открытая поза транслируют уверенность и дружелюбие. Не менее важен зрительный контакт: когда вы смотрите в глаза собеседнику, это демонстрация искренности и заинтересованности.

Улыбка очень важна. Искренняя, ненатянутая улыбка мгновенно располагает к себе. Какое бы выступление у вас ни было — на сцене или во время защиты проекта перед коллегами — это важный фактор для налаживания контакта с аудиторией.

2. Голос и темп речи

Голос — это мощный инструмент влияния. Спокойный, уверенный низкий тембр подсознательно воспринимается как более авторитетный. Старайтесь говорить размеренно, не ускоряться от волнения. Паузы — это признак не признак слабости, а уверенности в том, что вас готовы выслушать.

Важно не только говорить уверенно, но и смотреть в глаза — это всегда характеризует человека как уверенного и решительного собеседника. И, напротив, отсутствие зрительного контакта и суетливость вызывают недоверие.

3. Внешний вид и детали

Речь не о дорогом костюме или платье, а об опрятности, ухоженности и уместности. Образ должен соответствовать ситуации и говорить о том, что вы уважаете себя и своих собеседников. Может показаться, что люди не всегда обращают внимание на детали, но на самом деле все тонкости подмечаются сразу: аккуратная прическа, мятые вещи, грязная обувь, несвежая одежда — все это моментально характеризует человека, стоящего напротив.

Мозг автоматически сканирует информацию и быстро относит ее либо к положительной, либо к отрицательной категории. Подготовка к встрече и внимание к своему внешнему виду позволят чувствовать уверенность в своем образе и помогут избежать неприятных ситуаций.

Как сделать 7 секунд своими союзниками

Примите «позу уверенности». За пару минут до важной встречи выпрямитесь, глубоко вдохните, улыбнитесь. Это помогает внутренне переключиться.

Присутствуйте. Отложите телефон, уберите из головы посторонние мысли. Полная включенность — лучшая тактика общения для собеседника.

Слушайте активно. Задавая вопрос, внимательно выслушайте ответ. Людям важно чувствовать себя важными для вас.

Не забывайте имена. Сделайте запоминание имени собеседника осознанной практикой: используйте его в первом же диалоге, чтобы превратить формальное представление в персональный контакт.

Не бойтесь быть собой. Искренность невозможно подделать. Настоящая, живая энергия всегда притягательнее отрепетированной и идеальной маски.

Первые 7 секунд — это возможность заявить о себе без единого слова. Не упустите шанс создать такое впечатление, которое поможет последующей успешной коммуникации или плодотворному сотрудничеству.

the-day

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Изображение к статье: Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Изображение к статье: Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Изображение к статье: Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Изображение к статье: Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан
Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан 524
Изображение к статье: Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу
Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу 318
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают 583
Изображение к статье: 5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия 294

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 1
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 17
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 66
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 71
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 12
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 1
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 17
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 66

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео